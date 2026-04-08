۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۰۹

بارش پراکنده باران در استان بوشهر

بوشهر-کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: روز پنج شنبه، با افزایش ناپایداری های جوی در سطح استان و بر روی دریا، ضمن افزایش پوشش ابر، بارش پراکنده باران پیش بینی می شود.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، با تداوم وزش باد شمال غربی روی دریا، سواحل و فراساحل مرکزی و جنوبی طی امروز (چهارشنبه) مواج خواهند بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین درروز پنج شنبه، با افزایش ناپایداری های جوی در سطح استان و بر روی دریا، ضمن افزایش پوشش ابر، بارش پراکنده باران، رعدوبرق و گاهی وزش باد در برخی نقاط دور از انتظار نیست.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، طی ساعاتی وزش باد، افزایش ابر، فردا در برخی نقاط بارش پراکنده باران، در برخی مناطق مه صبحگاهی پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد امروز غالباً شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۱۰ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت، در سواحل و فراساحل مرکزی و جنوبی ۱۴ تا ۴۰ گاهی بیش از ۴۶ کیلومتر در ساعت. از فردا متغیر با سرعت ۱۰ تا ۳۲ گاهی ۴۰ کیلومتردرساعت خواهد بود.

وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا در سواحل شمالی ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتی‌متر، در مناطق مرکزی و جنوبی طی ساعاتی ۹۰ تا ۱۸۰ سانتی‌متر، از فردا در همه مناطق ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی ۱۵۰ سانتیمتر پیش بینی می شود.

کد مطلب 6795183

