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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۸

دمای هوای استان بوشهر به ۵۰ درجه می رسد

دمای هوای استان بوشهر به ۵۰ درجه می رسد

بوشهر- کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: براساس نقشه های هواشناسی تا اواسط هفته آینده، دمای بیشینه هوا در طول روز در برخی نقاط استان به آستانه ۵۰ درجه خواهد رسید.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می دهد که از امروز جمعه تا پایان هفته پیش رو، وزش باد (به ویژه در ساعاتی از ظهر تا اوایل شب)، غبار محلی و در برخی نقاط بادوگردوخاک از پدیده های غالب در سطح استان و روی دریا خواهد بود، در این مدت، طی ساعاتی سواحل و فراساحل استان متلاطم پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود:همچنین تا اواسط هفته آینده، دمای بیشینه هوا در طول روز در برخی نقاط استان به آستانه ۵۰ درجه خواهد رسید.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده غالباً صاف همراه با غبار محلی، طی ساعاتی وزش باد و در طول روز در برخی نقاط بادو گردوخاک پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر یادآور شد: جهت وزش باد غالباً شمال غربی تا غربی با سرعت۱۰ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتردرساعت و در فراساحل استان تا بامداد فردا ۱۶ تا ۴۴ کیلومتردرساعت خواهد بود.

وی گفت: ارتفاع موج دریا امروز در سواحل ۶۰ تا ۱۲۰ و در فراساحل ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر و از بامداد فردا در سواحل ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ و در فراساحل ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر پیش بینی می شود.

کد مطلب 6857968

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