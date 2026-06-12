دمای هوای استان بوشهر به ۵۰ درجه می رسد

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می دهد که از امروز جمعه تا پایان هفته پیش رو، وزش باد (به ویژه در ساعاتی از ظهر تا اوایل شب)، غبار محلی و در برخی نقاط بادوگردوخاک از پدیده های غالب در سطح استان و روی دریا خواهد بود، در این مدت، طی ساعاتی سواحل و فراساحل استان متلاطم پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود:همچنین تا اواسط هفته آینده، دمای بیشینه هوا در طول روز در برخی نقاط استان به آستانه ۵۰ درجه خواهد رسید.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده غالباً صاف همراه با غبار محلی، طی ساعاتی وزش باد و در طول روز در برخی نقاط بادو گردوخاک پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر یادآور شد: جهت وزش باد غالباً شمال غربی تا غربی با سرعت۱۰ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتردرساعت و در فراساحل استان تا بامداد فردا ۱۶ تا ۴۴ کیلومتردرساعت خواهد بود.

وی گفت: ارتفاع موج دریا امروز در سواحل ۶۰ تا ۱۲۰ و در فراساحل ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر و از بامداد فردا در سواحل ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ و در فراساحل ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر پیش بینی می شود.