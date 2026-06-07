دمای هوا در استان بوشهر به ۵۰ درجه سلسیوس می رسد

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، از روز دوشنبه تا چهارشنبه با افزایش مجدد سرعت وزش باد روی دریا، سواحل و فراساحل بویژه در مناطق جنوبی استان طی ساعاتی(غالبا از ظهر تا اوایل شب) مواج خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: امروز در برخی نقاط استان دمای هوا به آستانه ۵۰ درجه سلسیوس خواهد رسید.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده غالباً صاف همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و در برخی نقاط احتمال گردوخاک پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد غالباً شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت، اواخر امشب تا بامداد فردا در فراساحل گاهی ۴۴ کیلومتردرساعت، از ظهر فردا در مناطق جنوبی ۱۴ تا ۳۸ گاهی ۴۴ کیلومتردرساعت خواهد بود.

وی بیان کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی۱۲۰ سانتی‌متر، امشب در فراساحل طی ساعاتی ۶۰ تا ۱۲۰، از ظهر فردا در مناطق شمالی و مرکزی ۶۰ تا ۱۲۰ و در مناطق جنوبی ۹۰ تا ۱۵۰ سانتی متر پیش بینی می شود.