یائسگی زودهنگام با ابتلای به دیابت مرتبط نیست

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان پی بردند که به نظر نمی‌رسد ارتباط مشابهی بین یائسگی زودهنگام و ریسک بالاتر ابتلا به دیابت نوع2 وجود داشته باشد.

نتایج نشان داد زنانی که قبل از 45 سالگی وارد دوره یائسگی می‌شوند به اندازه مشابه زنانی که در میانسالی یائسه می‌شوند در معرض خطر ابتلا به دیابت قرار دارند.

«خوزه آنتونیو کیوسادا»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه میگوئل هرناندز در اسپانیا، می‌گوید: «یافته‌های ما از این فرضیه که یائسگی موجب ایجاد تغییرات متابولیکی همچون مقاومت انسولین و متعاقبا ابتلا به دیابت می شود، حمایت نمی کند.»

زنان در دوره یائسگی دچار تغییراتی در بدن‌شان می‌شوند که می‌تواند ریسک ابتلا به دیابت را افزایش دهد؛ این تغییرات شامل افزایش چربی بدن و مقاومت انسولین است.

از این‌رو محققان معتقدند زنانی که زودهنگام وارد دوره یائسگی می شوند ممکن است در معرض ریسک بالاتر ابتلا به دیابت باشند با این فرض که مدت طولانی تری با این فاکتورها زندگی می‌کنند.

برای بررسی این تئوری، محققان حدود 147 هزار شرکت کننده زن بریتانیایی را برای مدت بیش از 14 سال تحت نظر داشتند.

حدود 6600 زن، (کمتر از 5 درصد از شرکت کنندگان) در طول دوره پیگیری مبتلا به دیابت تشخیص داده شدند.

نتایج نشان داد هیچ رابطه قابل توجهی بین شروع سن یائسگی و ریسک ابتلا به دیابت وجود ندارد.

محققان متوجه شدند سایر فاکتورها بر ریسک ابتلا به دیابت تاثیر بیشتری دارد:

- سیگار کشیدن با افزایش ریسک حدود 8 درصدی

- چاقی با 11 درصد ریسک بالاتر

- عدم مصرف سبزیجات با افزایش ریسک 7 درصدی

- 10 درصد خطر بیشتر با مصرف داروهای کلسترول

- مصرف زیاد نمک افزودنی با 7 درصد افزایش خطر.

نتایج این مطالع بر این موضوع تأکید دارد که اگرچه زنان بعد از یائسگی در معرض ریسک بالا ابتلا به دیابت قرار دارند اما ظاهرا این موضوع با شروع سن یائسگی یا اینکه یائسگی به طور طبیعی یا از طریق جراحی اتفاق بیفتد، ارتباطی ندارد.