به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از مدیسن نت، محققان گفتند که این نتایج از دستورالعملهای بهروز شدهای که خواستار کاهش سطح کلسترول بد LDL به کمتر از ۵۵ میلیگرم در دسیلیتر در بین افراد مبتلا به بیماری قلبی ناشی از گرفتگی و سفت شدن شریانها هستند، پشتیبانی میکند.
محققان گزارش دادند که استفاده از داروها برای کاهش کلسترول به این سطح، میزان موارد اورژانسی قلبی را ۳۳ درصد کاهش داده است.
«بیونگ-کوک کیم»، محقق ارشد از دانشگاه یونسی در سئول کره جنوبی، در یک بیانیه خبری گفت: «هدف قرار دادن سطح LDL-C کمتر از ۵۵ میلیگرم در دسیلیتر منجر به کاهش قابل توجه خطر سه ساله حوادث قلبی عروقی عمده در مقایسه با هدف معمول ۷۰ میلیگرم در دسیلیتر، میشود.»
محققان گفتند که دستورالعملها سطح LDL توصیهشده برای افراد مبتلا به گرفتگی عروق را از کمتر از ۷۰ میلیگرم در دسیلیتر به کمتر از ۵۵ میلیگرم در دسیلیتر کاهش دادهاند، اما شواهد حمایتکننده از این اقدام اندک بوده است.
برای این مطالعه جدید، محققان بیش از ۳۰۰۰ نفر (میانگین سنی: ۶۴ سال) را در ۱۷ بیمارستان و کلینیک در کره جنوبی استخدام کردند. همه آنها مبتلا به بیماری قلبی عروقی آترواسکلروتیک (ASCVD)، نوعی بیماری قلبی ناشی از تجمع پلاک در دیوارههای عروق خونی، بودند.
نیمی از آنها به هدف کلسترول پایینتر و نیمی به هدف کلسترول بالاتر اختصاص داده شدند. پزشکان از دوزهای فزاینده استاتینها و همچنین داروهای دیگری مانند ازتیمایب و مهارکنندههای PCSK9 برای کمک به بیماران برای رسیدن به سطح تعیینشده استفاده کردند.
پس از سه سال، افرادی که هدف پایینتری برایشان تعیین شده بود، به سطح متوسط ۵۶ میلیگرم در دسیلیتر و افرادی که هدف بالاتری داشتند، به سطح متوسط ۶۶ میلیگرم در دسیلیتر رسیدند.
سپس تیم تحقیق بیماران را تحت نظر داشت تا ببیند چه تعداد از آنها در اثر بیماری قلبی فوت کردند، دچار حمله قلبی یا سکته مغزی شدند یا به دلیل درد قفسه سینه در بیمارستان بستری شدند.
پس از سه سال، حدود ۶.۶درصد از افراد در گروه هدف پایینتر فوت کردند یا دچار مشکلات قلبی شدند، در مقایسه با ۹.۷درصد از افراد در گروه هدف بالاتر؛ یعنی ۳۳درصد کاهش خطر برای کسانی که کلسترول خود را به طور جدیتری کاهش دادند.
محققان گفتند که این مزیت در درجه اول به دلیل کاهش حملات قلبی و اقدامات درمانی برای درد قفسه سینه بود.
نتایج همچنین نشان داد که کاهش شدید کلسترول منجر به هیچ خطر اضافی برای بیماران نشد.
