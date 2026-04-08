حمایت انگلیس از تبدیل آتش بس به یک توافق پایدار بین ایران و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، کر استارمر صبح امروز چهارشنبه در صفحه ایکس (توئیتر سابق) درباره وضعیت ناشی از اعلام آتش‌بس در جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل علیه ایران موضع‌گیری کرد.

نخست‌وزیر انگلیس در پیام خود بدون نام بردن از طرف‌های جنگ نوشت: «من از توافق آتش‌بس حاصل شده در طول شب استقبال می‌کنم، توافقی که لحظه‌ای از آرامش را برای منطقه و جهان به ارمغان خواهد آورد.»

استارمر افزود: «ما باید به همراه شرکای خود تمام تلاشمان را برای حمایت و حفظ این آتش‌بس، تبدیل آن به یک توافق پایدار و بازگشایی تنگه هرمز انجام دهیم.»