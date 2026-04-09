فعالیت‌ ایرانداک در جنگ؛ پاسخ به ۱۰هزار و ۴۳۰درخواست پیشینه پژوهش

محمد حسن‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک پیروزی رزمندگان و ملت ایران، در مورد فعالیت‌های ایرانداک در دوره جنگ گفت: ایرانداک در دوران جنگ تحمیلی سوم از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۷ فروردین ۱۴۰۵ بدون وقفه به فعالیت های خود ادامه داد. کارکنان ایرانداک به سهم خود با وجود دشواری‌ها و خطرات واقعی فراوان تمام تلاش خود را به کار بستند تا در طول جنگ لحظه‌ای در فعالیت دانشجویان و پژوهشگران خللی ایجاد نشود.

وی در مورد برخی از شاخص‌های فعالیت ایرانداک توضیح داد: در مدت جنگ ۱۴۵۲ مورد ثبت پیشنهاده، ۱۲۸۶ مورد تایید پیشنهاده، ۱۸۶۴ موردتایید پارسا و ۶۸ مورد پارسا خارج از کشور ثبت شده است.

به گفته رئیس ایرانداک؛ در این مدت ۱۰۹۲۴ رکورد درخواست و بررسی کارشناسی پیشینه پژوهش دریافت شده و ۱۰۴۳۰ رکورد درخواست پیشینه پژوهش پاسخ داده شده است. همچنین ۵ هزار کلیدواژه سازماندهی ویرایش شده است.

رئیس ایرانداک خاطر نشان کرد: فعالیت‌های مربوط به همانندجویی هم به صورت مداوم در این مدت برقرار بوده و امور مربوط را برای دفاع دانشجویان از پایان‌نامه و رساله خود با دقت و سرعت بیشتر از قبل به انجام رساندند.

حسن‌زاده اظهار کرد: برای تداوم فعالیت های مربوط به سازماندهی اطلاعات، لازم بود که همه سامانه‌ها بدون عیب و نقص به فعالیت خود ادامه دهند.

وی افزود: در طول این مدت بیش از ۲۶۰ هزار مراجعه به این سامانه‌ها صورت پذیرفته است. برای این کار، همکاران ایرانداک با پذیرش خطر و با حضور فعال پشتیبانی‌های لازم را به عمل آوردند.