۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵

تلاش در تأمین سلامت تولیدات کشاورزی تداوم یابد

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور، تلاش کارکنان سازمان در تأمین سلامت تولیدات کشاورزی و حمایت از امنیت غذایی کشور را ارزشمند دانست و بر ضرورت تداوم این تلاش‌ها تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مریم جلیلی‌مقدم در جریان بازدید از بخش‌های مختلف این سازمان، از نزدیک در جریان روند فعالیت‌ها و اقدامات تخصصی کارکنان قرار گرفت و بر اهمیت استمرار خدمات در حوزه حفظ و سلامت تولیدات کشاورزی تأکید کرد.

وی با اشاره به شرایط حساس کشور در پی فشارها و تهدیدات خارجی و جنگ تحمیلی نظامی و اقتصادی، اظهار داشت: در این برهه تاریخی، هر اقدام در جهت تقویت زیرساخت‌های کشاورزی و حفاظت از تولیدات داخلی، گامی مؤثر در مسیر حفظ استقلال و پایداری کشور به شمار می‌آید.

وی افزود: همکاران ما با وجود دشواری‌ها و فشارهای موجود، با تعهد و مسئولیت‌پذیری در حال انجام وظایف خود هستند و با اقدامات تخصصی خود نقش مهمی در پیشگیری از گسترش آفات و تهدیدات زیستی ایفا می‌کنند.

وی تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان سازمان را در تأمین سلامت تولیدات کشاورزی و حمایت از امنیت غذایی کشور ارزشمند دانست و تصریح کرد: استمرار این تلاش‌ها می‌تواند ضامن پایداری تولید و آرامش خاطر مردم در تأمین محصولات سالم و کافی باشد.

کد مطلب 6795245
فاطمه امیر احمدی

