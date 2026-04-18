به گزارش خبرگزاری مهر، سومین نشست رؤسای وزارتخانه‌ها و نهادهای مسئول قرنطینه و بهداشت گیاهی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای (SCO) ۱۶ آوریل ۲۰۲۶ در بیشکک برگزار شد.

در این نشست، مریم جلیلی‌مقدم، رئیس سازمان حفظ نباتات کشور، هم‌ترازسازی رویه‌های قرنطینه‌ای و توسعه سازوکارهای تبادل داده میان اعضا را عاملی مهم در تسهیل تجارت کشاورزی دانست.

وی با اشاره به افزایش مبادلات کشاورزی در منطقه گفت، کشورهای عضو با مخاطرات مشترکی از جمله آفات فرامرزی مواجه هستند و این موضوع نیازمند هماهنگی فنی بیشتر، تبادل مؤثر اطلاعات و رویکردهای منسجم در نظام‌های قرنطینه‌ای است.

جلیلی‌مقدم همچنین بر اهمیت بازدیدهای فنی دوجانبه تأکید و عنوان کرد که این تعاملات به شناخت بهتر سیستم‌های اجرایی کشورها کمک می‌کند.

وی با اشاره به بازدید سال گذشته هیئت ایرانی از سازمان روسلخوزنادزور روسیه، این سفر را تجربه‌ای مفید دانست.

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور همچنین آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای توسعه همکاری‌ها در حوزه تحلیل خطر آفات، تبادل داده‌های فنی و برنامه‌های مشترک اعلام کرد و گفت، تقویت همکاری‌های قرنطینه‌ای می‌تواند به بهبود تجارت کشاورزی و ارتقای امنیت غذایی در منطقه کمک کند.

جلیلی‌مقدم در پایان ضمن محکوم کردن جنگ تحمیلی و اقدامات تجاوزکارانه علیه جمهوری اسلامی ایران، بیان کرد، هرگونه حمله به اماکن غیرنظامی، مراکز تولید غذا، زمین‌های کشاورزی و تأسیسات مرتبط با تولید و ذخیره‌سازی محصولات غذایی و کشاورزی نیز قویاً محکوم است.