نظر مدیرعامل پرسپولیس برای لیگ منطقی است/ تعیین قهرمان لیگ ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اینانلو با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف رقابتهای لیگ و معرفی نمایندگان ایران به کنفدراسیون فوتبال آسیا، اظهار داشت: «در شرایط فعلی که کشور با وضعیت خاص و حساسی روبهرو است، تصمیمگیریهای مدیریتی در حوزه ورزش، بهویژه فوتبال، نیازمند دقت، تدبیر و نگاه ملی است. یکی از مهمترین موضوعاتی که امروز با آن مواجه هستیم، معرفی قهرمان لیگ و نمایندگان شایسته ایران به AFC است؛ موضوعی که مستقیماً با حفظ سهمیههای آسیایی فوتبال کشور گره خورده و نمیتوان نسبت به آن بیتفاوت بود.»
وی ادامه داد: «اگر در زمان مقرر، نمایندگان ایران به کنفدراسیون فوتبال آسیا معرفی نشوند، این خطر جدی وجود دارد که سهمیههای کشورمان با چالش مواجه شود یا حتی از دست برود. به همین دلیل، تعیین قهرمان لیگ در یک چارچوب مشخص و قابل دفاع، یک ضرورت اجتنابناپذیر است.»
عضو هیئتمدیره باشگاه پرسپولیس با اشاره به پیشنهادات مطرحشده از سوی مدیرعامل باشگاه گفت: «مدلها و پیشنهادهایی که از سوی جناب آقای حدادی مطرح شده، مبتنی بر واقعیتهای موجود و شرایط ویژه کشور است. این پیشنهادها، هم از منظر حفظ منافع ملی در سطح بینالمللی قابل توجه است و هم تلاش دارد عدالت ورزشی را تا حد امکان حفظ کند. بنده بهعنوان عضو هیئتمدیره، با این رویکرد موافق هستم و از آن حمایت میکنم.»
اینانلو در پایان خاطرنشان کرد: «امیدواریم با همفکری مجموعه مدیران فوتبال کشور، تصمیمی اتخاذ شود که هم منافع ملی تأمین گردد و هم فضای رقابت در لیگ، عادلانه و حرفهای باقی بماند. در نهایت، آنچه اهمیت دارد، معرفی نمایندگانی شایسته برای دفاع از اعتبار فوتبال ایران در سطح آسیا است.»
