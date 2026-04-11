محمد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حمایت ورزشکاران از مردم و نیروهای مسلح گفت: ورزشکاران هم از جنس مردم هستند و در روزهای سخت جنگ خود را کنار نکشیده و با مردم و نیروهای نظامی همراه بودند. در چنین شرایطی وطن دوستان با هر عقیده و مسلکی کنار هم برای کشور جان می‌دهند و ورزشکاران کلیه رشته ها هم همانند تمام ایرانی های عزیز پای کار بودند و آنچه که در توان داشتند برای سربلندی ایران انجام دادند.

اماکن ورزشی زودتر بازسازی شود

وی با وحشیانه خواندن بمباران اماکن ورزشی تصریح کرد: متاسفانه دشمن برخی اماکن ورزشی ما را از بین برد و باعث شد حالا خیلی از جوانان مان محلی برای ورزش نداشته باشند. مردم و اهالی ورزش هرگز این جنایات جنگی رافراموش نخواهند کرد. امیدوارم با آرامشی که در کشور بوجود می‌آید مسولان هرچه زودتر نسبت به بازسازی اماکن ورزشی اقدام کنند تا جوانان علاقمند به ورزش دچارناامیدی نشوند.

تیم ملی نیاز به تغییر دارد

کارشناس فوتبال در خصوص عملکرد تیم ملی و نقاط ضعف این تیم گفت: کادر فنی تیم ملی تلاش زیادی می‌کند تا یک تیم پر قدرت را راهی جام جهانی کند. تیم ملی ما در خط دفاع ضعف هایی دارد که بر کسی پوشیده نیست و باید هرچه زودتر برطرف شود. متاسفانه میانگین سنی چند بازیکن در خط دفاع بالا است و این می‌تواند در جام جهانی به تیم‌ ملی آسیب بزند. خط دفاع به تغییر اساسی نیاز دارد و با شناختی که از کادر فنی با تجربه تیم ملی سراغ داریم بطور حتم این نقطه ضعف را برطرف خواهند شد.

تدارکات قوی رمز موفقیت در جام جهانی است

وی در خصوص اصلی ترین عامل موفقیت در جام جهانی گفت: رمز موفقیت یک تیم در جام جهانی انجام بازی‌های تدارکاتی با تیم های بزرگ است. تیم ملی کشورمان هم برای حضوری پرقدرت باید با تیم های صاحب نام بازی کند. تیم هایی چون کاستاریکا نمی‌توانند نقاط ضعف مارا نشان دهد. تا زمان شروع جام جهانی مسولان فوتبال کشور باید چند بازی تدارکاتی خوب را در دستور کار قرار دهند تا تیم ملی بدون هیچ ضعفی در این تورنمنت بزرگ حضور پیدا کند.

ادامه لیگ به ضرر تیم ملی است

نوری با انتقاد از شروع دوباره لیگ گفت: به دلیل جنگ تحمیلی ۴۰ روز لیگ تعطیل شد و حالا مسولان بدنبال برگزاری لیگ هستند. تیم ها در آمادگی نیستند و نیاز به بدنسازی و تمرینات گروهی دارند تا دوباره به شرایط ایده آل برسند. با توجه به نزدیکی جام جهانی و برگزاری اردوها اگر لیگ فشرده برگزار شود می‌تواند باعث آسیب دیدگی بازیکنان شده و این تیم ملی است که از شروع دوباره لیگ متضرر شود.

استقلال می‌تواند راهی لیگ قهرمانان آسیا شود

وی در خصوص مخالفت یک تیم با معرفی استقلال به لیگ قهرمانان آسیا گفت: در حال حاضر استقلال صدر نشین لیگ است و با توجه به شرایط موجود شایسته ترین تیم برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا همین تیم استقلال است. تنها تیم مخالف پرسپولیس است، این تیم هم با اختلاف ۷ امتیازی که با آبی پوشان دارد، نمی تواند مخالف این مسئله باشد. البته حرف آخر را مسولان فوتبال کشور خواهند زد و همه تیم ها باید تابع تصمیمات مدیران فوتبال باشند اما در مجموع با شرایط موجود و زمان کوتاه تا شروع اردوهای تیم ملی استقلال شایسته ترین تیم برای حضور در آسیا است.

مصطفی موسوی نژاد