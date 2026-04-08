به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه انجمن صنفی کارفرمایی مطبوعات و رسانه‌های استان هرمزگان آمده است: در روزهایی که کشور عزیزمان درگیر شرایط حساس و پیچیده ناشی از جنگ تحمیلی رمضان بود، اصحاب رسانه با درک مسئولیت تاریخی خود، بار دیگر نشان دادند که رسانه می‌تواند هم‌سنگر مردم و مدافع حقیقت باشد.

خبرنگاران و عکاسان با حضور میدانی، روایت دقیق و به‌موقع وقایع، ثبت لحظات ماندگار و انتقال واقعیت‌ها به افکار عمومی، نقشی اثرگذار در شکل‌دهی به روایت درست از مقاومت و ایستادگی ملت ایران ایفا کردند.

انجمن صنفی کارفرمایی مطبوعات و رسانه‌های هرمزگان در این بیانیه تأکید کرده است: تلاش‌های خستگی‌ناپذیر مدیران رسانه، خبرنگاران و عکاسان فعال در میدان «۴۰ روز دفاع مقدس» در جنگ تحمیلی رمضان در استان هرمزگان، جلوه‌ای از تعهد حرفه‌ای، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و روحیه جهادی جامعه رسانه‌ای استان بود که با وجود شرایط دشوار، جریان اطلاع‌رسانی دقیق، امیدآفرین و مسئولانه را برای مردم استان و کشور تداوم بخشیدند.

در بخش دیگری از این بیانیه، از نقش دستگاه‌های همراه در مدیریت جریان اطلاع‌رسانی نیز قدردانی شده و آمده است: انجمن صنفی کارفرمایی مطبوعات و رسانه‌های هرمزگان ضمن قدردانی از همه نهادها و مجموعه‌هایی که در این مسیر همراه جامعه رسانه‌ای بودند، به‌طور ویژه از روابط عمومی استانداری هرمزگان به جهت مدیریت هوشمندانه و راهبری مؤثر جریان اطلاع‌رسانی در شرایط حساس جنگ، هماهنگی میان دستگاه‌ها و فراهم‌سازی بستر مناسب برای دسترسی رسانه‌ها به اطلاعات صحیح و به‌موقع و همچنین شورای اطلاع رسانی استان به جهت نقش آفرینی و ایجاد هماهنگی بین رسانه ها و منابع خبری تقدیر می‌کند.

در ادامه این بیانیه تأکید شده است: رسانه‌های پای کار استان هرمزگان همچنان در کنار مردم خواهند ماند و با حضوری فعال و مسئولانه در میدان اطلاع‌رسانی، در مسیر روایت دستاوردهای غرورآفرینی که با ایثار، مقاومت و ازخودگذشتگی رزمندگان و شهدا رقم خورده است، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند کرد؛ دستاوردهایی که ریشه در مجاهدت‌های ماندگار فرزندان این سرزمین و آرمان‌های بلند امام شهید انقلاب اسلامی دارد.

انجمن صنفی کارفرمایی مطبوعات و رسانه‌های هرمزگان همچنین از آحاد مردم شریف و آگاه استان و کشور دعوت می‌کند همان‌گونه که در میدان مقاومت و همبستگی ملی حضوری پررنگ داشتند، تا تحقق کامل پیروزی در عرصه دیپلماسی نیز همچنان در صحنه حاضر باشند و با حفظ وحدت، همدلی و هوشیاری، میدان را خالی نکنند.

در پایان این بیانیه آمده است: بی‌تردید تجربه ارزشمند همدلی، هم‌افزایی و مسئولیت‌پذیری جامعه رسانه‌ای در این مقطع تاریخی، سرمایه‌ای ماندگار برای آینده اطلاع‌رسانی کشور خواهد بود و اصحاب رسانه استان هرمزگان همچنان با تکیه بر اخلاق حرفه‌ای، صداقت خبری و تعهد به منافع ملی، در مسیر روایت حقیقت، تقویت امید اجتماعی و دفاع از آگاهی عمومی گام برخواهند داشت.