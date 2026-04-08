۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۴۵

کریم باقری سرمربی شد!

زمان شروع دوباره تمرینات پرسپولیس مشخص شد

تیم فوتبال پرسپولیس از روز شنبه دور جدید تمرینات خود را آغاز خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس روز چهارشنبه اعلام کرد با توجه به شرایط خاص کشور در پی تحولات اخیر و آتش‌بس و در حالی که سازمان لیگ هنوز تصمیم نهایی خود را درباره نحوه ادامه رقابت‌های لیگ برتر اعلام نکرده است، باشگاه پرسپولیس با هدف حفظ آمادگی بازیکنان و آمادگی کامل برای برنامه‌ریزی احتمالی سازمان لیگ برای ادامه مسابقات تدابیر لازم را اندیشیده است.

بر این اساس و به پیشنهاد محسن خلیلی و تایید مدیرعامل، تمرینات سرخ‌پوشان به‌صورت رسمی از روز شنبه آغاز خواهد شد.

طبیعی است که در مقطع فعلی و تا زمان بازگشت اوسمار ویرا و دیگر اعضای خارجی تیم، مدیریت تمرینات را به کریم باقری سپرده است تا روند آماده‌سازی تیم بدون وقفه دنبال شود.

باشگاه پرسپولیس همچنان با تأکید بر اهمیت حفظ عدالت ورزشی انتظار دارد در صورت ازسرگیری مسابقات، ادامه لیگ و معرفی تیم قهرمان در فضایی کاملاً عادلانه، حرفه‌ای و صرفاً بر اساس معیارهای فوتبالی انجام شود.

