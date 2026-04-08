به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حمداللهی، مدیرکل دفتر حملونقل کالای سازمان راهداری و حملونقل جادهای از جابهجایی ۴۳ میلیون و ۵۷۵ هزار تُن کالا در بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۷ فروردینماه ۱۴۰۵ در سطح شبکه راههای کشور خبر داد.
وی افزود: بهمنظور جابهجایی انواع کالا در بازه زمانی یادشده، ۲ میلیون و ۷۹۱ هزار بارنامه برای ناوگان حملونقل کالا صادر شده است.
مدیرکل دفتر حملونقل کالای سازمان راهداری و حملونقل جادهای ادامه داد: طی این مدت، ۲ میلیون و ۷۶۳ هزار تُن کالای اساسی در سطح شبکه راههای کشور جابهجا شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۳۲ درصدی را نشان میدهد.
حمداللهی در پایان خاطرنشان کرد: با تداوم فعالیت شرکتهای حملونقل کالا و تلاش بیوقفه رانندگان فعال در این حوزه، عملیات جابهجایی کالا با استفاده از ناوگان حملونقل عمومی در سطح راههای کشور بدون وقفه در حال انجام است و کالاهای مورد نیاز در حال حمل و توزیع در نقاط مختلف کشور هستند.
