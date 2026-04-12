ورود بیش از ۶۲۰ هزار تن کالای اساسی از مناطق آزاد کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، رضا مسرور، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تشریح عملکرد این مناطق در بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۲۳ فروردین ۱۴۰۵، بر اهمیت جایگاه این مناطق در تقویت تابآوری ملی تاکید کرد.
مسرور با اشاره به آمار واردات کالای اساسی به مناطق آزاد کشور تصریح کرد: در این بازه زمانی حساس، مجموعا ۶۲۲ هزار و ۵۹۷ تُن کالای اساسی شامل گندم، برنج، روغن، حبوبات، نهادههای دامی (کنجاله سویا، ذرت و جو)، شکر، چای و گوشت قرمز از طریق مناطق آزاد وارد زنجیره تأمین غذایی کشور شده است.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه مناطق آزاد به عنوان بازوی عملیاتی دولت در «اقتصاد جنگی» عمل میکنند، افزود: هدف ما حفظ پایداری زنجیره تأمین و پشتیبانی مستقیم از معیشت مردم است تا در شرایط حساس کنونی، کمبودی در کالاهای استراتژیک احساس نشود.
