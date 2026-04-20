به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، مدیرکل دفتر حمل‌ونقل کالای این سازمان اعلام کرد که طی بازه زمانی نهم اسفند تا بیست‌وهشتم فروردین، بیش از ۶۰ میلیون تن کالا در کشور جابه‌جا شده است؛ آماری که با وجود کاهش تقاضا، نشان از رشد قابل توجه حمل کالاهای اساسی دارد.

کاهش ۲۰ درصدی جابه‌جایی نسبت به مدت مشابه

مهرداد حمداللهی در گفت‌وگویی رادیویی گفت: در این دوره، بیش از ۶۰ میلیون تن کالا در قالب حدود سه‌میلیون‌و ۸۵۵ هزار سفر حمل شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۰ درصد کاهش دارد. وی این افت را به شرایط خاص کشور و کاهش تقاضا نسبت داد و آن را طبیعی عنوان کرد.

او همچنین یادآور شد که در مجموع سال گذشته و با وجود دو مقطع جنگی، حدود ۶۰۶ میلیون تن کالا در کشور جابه‌جا شده است.

رشد حمل محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی

به گفته مدیرکل دفتر حمل‌ونقل کالا، از مجموع کالاهای جابه‌جا شده، حدود ۱۲.۵ میلیون تن مربوط به محصولات کشاورزی، دامی و غذایی بوده که در این بخش رشد ثبت شده است.

وی افزود: از این میزان، حدود ۳.۶ میلیون تن مربوط به کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی وارداتی بوده که در قالب بیش از ۱۵۴ هزار سفر حمل شده و در این بخش افزایش ۲۲ درصدی به ثبت رسیده است.

افزایش ۳۰ درصدی حمل کالاهای اساسی در دوره جنگ

حمداللهی با اشاره به دوره ۴۰ روزه جنگ و تا زمان آتش‌بس گفت: در این مدت، حمل کالاهای اساسی افزایش ۳۰ درصدی داشته که اهمیت تأمین نیازهای ضروری مردم در شرایط بحرانی را نشان می‌دهد.

نقش حیاتی رانندگان در تأمین کالا

وی با قدردانی از تلاش فعالان این بخش افزود: بیش از ۵۶۰ هزار راننده و بیش از پنج هزار شرکت حمل‌ونقل در این فرایند نقش اساسی داشته‌اند و در تمامی شرایط، از جمله دوره‌های بحرانی، در میدان حضور داشته‌اند.

تعهد و غیرت رانندگان؛ عامل استمرار حمل‌ونقل

به گفته حمداللهی، تعهد و غیرت رانندگان اصلی‌ترین دلیل پایداری شبکه حمل‌ونقل است؛ رانندگانی که حتی در مناطق در معرض تهدید نیز میدان را ترک نکردند و با حضور مداوم خود از اختلال در تأمین کالاهای ضروری مردم جلوگیری کردند.