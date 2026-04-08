روایت ۷ شهید سرافراز خانواده سازمان تبلیغات اسلامی در جنگ رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، در پی حملات وحشیانه و جنایت‌بار رژیم صهیونیستی و آمریکا به خاک ایران، جمعی از نیروهای خدوم، هنرمندان، خادمان و همکاران مجموعه‌های وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی به فیض شهادت نائل آمدند؛ چهره‌هایی که هر یک در سنگری متفاوت، از رسانه و هنر تا آموزش، حراست و خدمت فرهنگی، عمر خویش را وقف آرمان‌های انقلاب و مردم کردند.

در روزهایی که آسمان ایران بار دیگر شاهد جنایتی آشکار از سوی دشمنان قسم‌خورده این سرزمین بود، نام چند تن از فرزندان مؤمن، پرتلاش و اثرگذار خانواده سازمان تبلیغات اسلامی و مجموعه‌های فرهنگی وابسته، در فهرست شهدای این تجاوز ثبت شد؛ نام‌هایی که هر کدام یادآور تعهد، خدمت، صداقت و مجاهدت‌اند.

قصه ناتمام «هانا» و پدر

یکی از تلخ‌ترین و در عین حال حماسی‌ترین تصاویر جنایات دشمن در جنگ رمضان مربوط به شهید محمدعلی سعادت، همسنگر عزیز مجموعه روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی است. او که در خیابان مجاهدین تهران هدف حملات موشکی قرار گرفت، در حالی آسمانی شد که تا لحظاتی پیش از آن و در آستانه جشن تولد یک‌سالگی دخترش هانا او را به آغوش فشرده بود تا آخرین ضربان قلبش، لالایی ابدی دختری باشد که حالا میراث‌دار غیرت پدر است.

زینب‌السادات؛ هنرمندی که پرکشید

صحنه هنر مقاومت نیز سوگوار ستاره‌ای کوچک شد. شهیده زینب‌السادات شادکامی، هنرمند نوجوان گروه «هنر مقدس» که در نمایش «دنیا و یه روز عجیب» با معصومیت تمام نقش‌آفرینی کرده بود، در شب سه‌شنبه ۴ فروردین ۱۴۰۵، به همراه پدر، مادر و برادر کوچکش در پی اصابت موشک به منزلشان به شهادت رسید. مریم شعبانی، کارگردان این نمایش، از زینب به عنوان دختری خجالتی، کم‌حرف و بسیار صبور یاد می‌کند که پا به پای مادرش در مسیر هنر گام برمی‌داشت. او می‌گوید: «زینب برخلاف هم‌سالانش هیچ‌گاه گله و شکایتی نداشت و با تمرینات مداوم در بخش آوا و سازهای دستی درخشید. چهره معصوم و صبور او برای همیشه در یاد مربیان و هنرمندان باقی خواهد ماند؛ دختری که دنیای عجیبش با پرواز به ابدیت تکمیل شد.»

شهید باصفا

شهید محمدجواد فاطمی‌نژاد، از همکاران باصفا و متبحر مجموعه فرهنگی سرچشمه در حوزه رسانه، از جمله چهره‌هایی بود که سال‌ها در میدان فرهنگ و روایت، بی‌ادعا و مؤثر فعالیت کرد و سرانجام در مسیر خدمت، به کاروان شهیدان پیوست.

دانش آموزان صدرا

همچنین دو دانش‌آموز فداکار و خادم‌الحسین، شهید محمدمهدی حسینخانی و خادم‌الحسن شهید امیرمحمد احمدی، از دانش‌آموزان مدرسه صدرا کرمان از جمله شهدای خانواده بزرگ سازمان تبلیغات اسلامی بودند. این دو دانش آموز فداکار وقتی خبر حمله دشمن به تهران را شنیدند، نشستن را تاب نیاوردند و مانند دوران دفاع مقدس که لشکر ۴۱ ثارالله نوجوانان زیادی را در راه خدمت به مردم و سرزمین مادری‌ در جبهه‌ها فراوان دید، آستینِ همت بالا زدند و برای کمک به آواربرداری عازم تهران شدند اما در میانه مسیر در قم در منزلی مسکونی، مورد اصابت حملات ددمنشانه دشمن صهیونیستی آمریکایی قرار گرفتند و پرواز را برگزیدند. نوجوانانی که قامت کوتاه سن‌شان، در برابر بلندای غیرت‌شان هیچ بود و خونشان سندی شد بر مظلومیت و استقامت نسل تازه این سرزمین.

پاسدار بی ریا

در همین فهرست، پوریا زلقی، از همکاران بخش حراست دانشکده مرکزی دانشگاه بین‌المللی سوره نیز در زمره شهدای این جنایت قرار گرفت؛ نیرویی که در جایگاه پاسداری از امنیت و نظم، بی‌وقفه خدمت می‌کرد و سرانجام جان خود را در مسیر امنیت این خاک تقدیم کرد.

شهادت دو ماه پس از ازدواج

هنرمند بسیجی، پوریا شهبازی، از فعالان عرصه هنرهای نمایشی و از همراهان ارزشمند حوزه هنری انقلاب اسلامی هم از دیگر شهدای خانواده سازمان تبلیغات اسلامی در حمله متجاوزان به خاک کشور عزیزمان بود. او در حالی که تنها دو ماه از ازدواجش می گذشت، در شبی که در ایست بازرسی در حال کمک به تامین امنیت خیابان ها بود بر اثر حمله دشمن به شهادت رسید. به گفته محمدمهدی دادمان، رئیس حوزه هنری، پوریا شهبازی از جمله هنرمندانی بود که صحنه را نه صرفاً عرصه نمایش، که میدانی برای روایت حقیقت می‌دانست؛ هنری که در جان او با ایمان به حق درآمیخته بود و از زیست هنرمندانه تا میدان واقعیت، امتدادی معنادار یافت.

شهدای خانواده سازمان تبلیغات اسلامی، از رسانه تا هنر و از حراست تا دانش‌آموزی، تصویری روشن از نسلی را پیش چشم می‌گذارند که در برابر تجاوز و جنایت، با جان خود ایستادند. آنان رفتند، اما روایت‌شان مانده است؛ روایتی از ایمان، مسئولیت و وفاداری به ایران.