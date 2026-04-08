حزب الله لبنان: در آستانه یک پیروزی تاریخی هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای به آتش بس موقت بین ایران و آمریکا واکنش نشان داد.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

«خطاب به شریف ترین مردم...

خطاب به مردم مقاوم، صبور، ثابت قدم و فداکار...

خطاب به مردم پایدار جنوب، بقاع سرافراز و ضاحیه سربلند...

ما امروز در آستانه یک پیروزی تاریخی بزرگ ایستاده ایم که به لطف فداکاری های مجاهدین، خون شهدا و پایداری و صبر بی نظیر شما محقق خواهد شد.

در این لحظات سرنوشت ساز، شما را به صبر، پایداری و انتظار بیشتر فرا می خوانیم و از شما می خواهیم که قبل از اعلام رسمی نهایی آتش بس در لبنان، به روستاها، شهرها و مناطق هدف قرار گرفته در جنوب، بقاع و ضاحیه جنوبی بیروت نروید. زیرا این دشمن خائن و وحشی که به دنبال فرار از تصویر شکست خود است، ممکن است به تلاش های خائنانه ای متوسل شود تا صحنه ای خیالی ایجاد کند که نشان دهد دستاوردی را کسب کرده است که در میدان نتوانسته به آن دست یابد.

ان شاء الله به زودی به روستاها و خانه های خود باز خواهید گشت، سرافراز، سربلند، عزیز و پیروز باشید.»

رژیم صهیونیستی به عنوان بزرگ ترین بازنده روند آتش بس در جنگ اخیر تلاش دارد در اجرای بندهای توافق کارشکنی کند. نتانیاهو در این راستا اعلام کرده که آتش بس در ایران را می تواند اما شمولیت این آتش بس در قبال لبنان را قبول نمی کند. در همین راستا ارتش رژیم صهیونیستی از صبح امروز حملاتی را به مناطق مختلف در جنوب لبنان انجام داده است. جمهوری اسلامی ایران اجرای کامل آتش بس را منوط به رعایت تمامی بندهای آن بخصوص در زمینه آتش بس در لبنان دانسته است.