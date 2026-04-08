حسن پور: تولید کنندگان و صنعتگران مهمترین رکن تحقق شعار سال هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حسن پور در نشست با جمعی از مدیران و فعالان حوزه تولید و اقتصاد، با اشاره به برگزاری جلسات متعدد از ابتدای جنگ و استمرار آن‌ها پس از نامگذاری سال به نام اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: این جلسات با رویکرد برنامه‌ریزی برای مقابله با تبعات اقتصادی جنگ تشکیل شده است.

دادستان یزد تصریح کرد: استان یزد گرچه از نظر اصابت فیزیکی آسیب جدی ندیده، اما در حوزه تعطیلی و رکود با چالش‌هایی مواجه است که خوشبختانه مصوبات خوبی در سطح کشور اتخاذ و به استان‌ها ابلاغ شده است.

وی در ادامه دو مؤلفه «وحدت و امنیت» را زمینه‌ساز تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: همانگونه که رهبر معظم انقلاب در نامگذاری شعار سال به آن اشاره کردند اقتصاد کشور در سایه امنیت و وحدت شکوفا خواهد شد.

حسن پور تصریح کرد: امنیت و وحدت دو مقوله جمعی است لذا باید همه در جایگاهی که قرار داریم جهت حفظ و استمرار آن در کشور تمام تلاش خود را به کار ببندیم.