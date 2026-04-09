به گزارش خبرنگار مهر، کارنامه نتایج اولیه آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌متمرکز) سال ۱۴۰۵ از روز سه شنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۵ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است و متقاضیانی که در کارنامه مجاز به انتخاب رشته هستند می‌توانند حداکثر ۵۰ کدرشته‌محل متناسب با مجموعه امتحانی خود انتخاب کنند.

مهلت انتخاب رشته از چهارشنبه ۱۹ فروردین آغاز شده است و داوطلبان می توانند تا روز دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org فرم انتخاب رشته را تکمیل کنند.

براساس شیوه نامه پذیرش دانشجو به روش استادمحور ابلاغی طی نامه شماره ۲/۱۸۹۸۷ مورخ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در آزمون دکتری سال ۱۴۰۵ پذیرش دانشجو به شیوه استادمحور نیز در برخی کد رشته محل ها انجام می شود. در شیوه پذیرش استادمحوراعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که حائز شرایط شیوه نامه یاد شده هستند، می توانستند نسبت به اعلام پذیرش دانشجو به این شیوه اقدام کنند.

برای کد رشته محل های استادمحور در قسمت ستون توضیحات مقابل هر کد رشته محل، نام استاد و موضوع رساله درج شده است. عضو هیئت علمی نمی تواند پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، عمو، دایی، خاله، عمه دانشجو و پدر و مادر همسر دانشجو باشد. در صورت اثبات تخلف از این موضوع دانشجو در هر مرحله از تحصیل باشد، از ادامه تحصیل محروم می شود.

پذیرش به شیوه استادمحور پس از طی مراحل و فرایندهای مربوط، بر اساس اولویت انتخابی متقاضیان و متعاقب آن شرایط و ضوابط اعم از حدنصاب، نمره کل نهایی و ... همانند شیوه آموزشی و پژوهشی انجام می شود.

براساس مندرجات دفترچه انتخاب رشته آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌متمرکز) سال ۱۴۰۵ تعداد ۲۶۲ نفر ظرفیت برای شیوه استادمحور در گروه های آزمایشی ۷ گانه درنظر گرفته شده است.

به گزارش مهر، آزمون دکتری سال ۱۴۰۵ صبح جمعه ۲۴ بهمن ماه در ۱۵۹ حوزه اصلی و ۵۳۱ حوزه فرعی در ۱۲۵ شهرستان در سراسر کشور با رقابت ۱۷۲ هزار و ۴۲ متقاضی و ۷ گروه آزمایشی برگزار شد. نتایج اولیه در ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۵ اعلام شده است و از میان شرکت کنندگان تعداد ۱۳۷ هزار و ۹۷۴ نفر مجاز به انتخاب رشته شده اند. اسامی معرفی‌شدگان دارای حدنصاب برای مرحله دوم (مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی و ... ) در دهه سوم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵منتشر خواهد شد.