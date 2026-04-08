به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با خانواده شهید «علیرضا رفیعیان »با اشاره به نقش شهدا در سال‌های دفاع اظهار کرد: حضور شهدا در خطوط مقدم، مسیر مقابله با تهدیدهای نظامی را برای کشور روشن نگه داشت.

استاندار گیلان افزود:این حضور در زمانی شکل گرفت که فشارهای خارجی و تهدیدهای نظامی در بالاترین سطح قرار داشت و نیاز به ایستادگی جدی احساس می‌شد.

وی با بیان اینکه شهدا در برابر تجهیزات و توان نظامی دشمن قرار گرفتند،گفت: که این ایستادگی توانست ضمن تثبیت جریان مقاومت را در کشور، مسیر مقابله با تهدیدها را مشخص کرد.

حق شناس با اشاره به دوری شهدا از خانواده‌ها اظهار کرد: دوری شهدا از خانواده برای حفظ تمامیت ارضی نشان می‌ دهد که اراده‌ای شهدا در برابر دشمن صرف نظامی نیست،تصمیم پایدار برای دفاع از کشور است

وی با بیان اینکه بسیاری از لحظات حضور شهدا در میدان ثبت نشده است،افزود: امروز برخلاف گذشته بخش مهمی از این تلاش‌ها در قالب اسناد و روایت‌ها در دسترس قرار دارد و نسل‌های بعدی می‌توانند مسیر طی‌شده را بهتر بشناسند.

منش شهدا، الگویی برای نسل‌های بعدی هستند

«محمدرضا داوطلب» با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی «شهید علیرضا رفیعیان» گفت: شهید رفیعیان به گفته خانواده پیش از رسیدن به سن تکلیف، وظایف شرعی خود را انجام می‌داد و این رفتار بخشی از هویت او را شکل داده است که این ویژگی‌ها نشان‌دهنده روحیه مسئولیت‌پذیری در میان شهدا بود.

مدیرکل بنیاد شهید گیلان با بیان اینکه منش و رفتار شهدا در سال‌های حضور در میدان، الگویی برای نسل‌های بعدی است، افزود: ثبت این ویژگی‌ها و انتقال آن به جوانان، بخشی از مأموریت بنیاد شهید محسوب می‌شود و این روند در استان دنبال می‌شود.

به گزارش مهر، «شهید علیرضا رفیعیان » متولد ۷ آبان ۱۳۸۰ در۱۰ اسفند۱۴۰۴ در پی حمله هوایی رژیم صهیونی آمریکایی جنگ تحمیلی رمضان به شهادت رسید.