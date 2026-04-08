  1. سیاست
  2. مجلس
۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۴۷

۲۷۳ هزار نفر در انتخابات شوراهای شهر و روستا ثبت‌نام کرده‌اند

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها گفت: در مجموع، حدود ۲۷۳ هزار نفر داوطلب در انتخابات شوراهای شهر و روستا ثبت‌نام کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصالح جوکار رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، ضمن ارائه توضیحاتی درباره وضعیت ثبت‌نام‌ها، انصراف‌ها، نقش احزاب و روند اجرایی - نظارتی انتخابات پیش رو، گفت: فهرست احزاب براساس قانون باید تا پایان فروردین‌ ماه مشخص و اعلام شود.

وی در ادامه با تاکید بر حق قانونی نامزدها برای انصراف، اظهار کرد: بر اساس قانون داوطلبان می‌توانند از ادامه حضور انصراف دهند و این انصراف باید حداکثر ۷۲ ساعت پیش از روز اخذ رأی ثبت شود.

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها با تاکید بر اینکه تعامل مطلوبی میان وزارت کشور و مجلس در روند اجرای مراحل انتخابات برقرار است، افزود: کارها براساس جدول زمان‌بندی تا این مرحله پیش رفته و اقدامات اجرایی و نظارتی مطابق برنامه دنبال شده است.

جوکار در ادامه ضمن ارائه آمار تعداد ثبت‌نام‌کنندگان در انتخابات شوراها، گفت: در مجموع حدود ۲۷۳ هزار نفر داوطلب در انتخابات شوراهای شهر و روستا ثبت‌نام کرده‌اند.

زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها