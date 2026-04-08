به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصالح جوکار رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، ضمن ارائه توضیحاتی درباره وضعیت ثبتنامها، انصرافها، نقش احزاب و روند اجرایی - نظارتی انتخابات پیش رو، گفت: فهرست احزاب براساس قانون باید تا پایان فروردین ماه مشخص و اعلام شود.
وی در ادامه با تاکید بر حق قانونی نامزدها برای انصراف، اظهار کرد: بر اساس قانون داوطلبان میتوانند از ادامه حضور انصراف دهند و این انصراف باید حداکثر ۷۲ ساعت پیش از روز اخذ رأی ثبت شود.
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها با تاکید بر اینکه تعامل مطلوبی میان وزارت کشور و مجلس در روند اجرای مراحل انتخابات برقرار است، افزود: کارها براساس جدول زمانبندی تا این مرحله پیش رفته و اقدامات اجرایی و نظارتی مطابق برنامه دنبال شده است.
جوکار در ادامه ضمن ارائه آمار تعداد ثبتنامکنندگان در انتخابات شوراها، گفت: در مجموع حدود ۲۷۳ هزار نفر داوطلب در انتخابات شوراهای شهر و روستا ثبتنام کردهاند.
