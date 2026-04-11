به ‌گزارش خبرگزاری مهر،جلسه وبیناری جمع‌بندی عملکرد ستاد اجرایی خدمات سفر نوروزی کشور که شنبه با حضور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، معاونان وزیر، مدیران کل ستادی و استانی و نمایندگان دستگاه‌های عضو ستاد خدمات سفر برگزار شد و در جریان آن گزارش‌های آماری و ارزیابی عملکرد استان‌ها در حوزه مدیریت سفرهای نوروزی ارائه و بر اساس داده‌ها، آذربایجان‌شرقی در رتبه چهارم مقاصد سفرهای نوروزی کشور قرار گرفت.

بر اساس آمارهای ارائه‌شده توسط انوشیروان محسنی بندپی در این نشست، در مجموع یک‌میلیون و ۶۶۴ هزار سیم‌کارت در بازه زمانی سفرهای نوروزی وارد محدوده استان آذربایجان‌شرقی شده است، داده‌هایی که امسال در تحلیل‌های ملی به عنوان یکی از شاخص‌های سنجش میزان حضور و جابه‌جایی گردشگران در مقاصد سفر مورد استفاده قرار گرفت.

مطابق این گزارش معاون گردشگری کشور، استان‌های مازندران، گیلان و خراسان رضوی به ترتیب در رتبه‌های نخست تا سوم مقاصد سفرهای نوروزی کشور قرار گرفته‌اند و آذربایجان‌شرقی پس از این استان‌ها در جایگاه چهارم ثبت شده است.

همچنین طبق آمارهای ثبت‌شده در طول فعالیت ستاد اجرایی خدمات سفر نوروزی در استان، مجموع تردد ورودی ثبت‌شده در محورهای ارتباطی آذربایجان‌شرقی به یک میلیون و ۴۷۷ هزار و ۶۳۴ رسیده است که بیانگر حجم قابل توجه ورود مسافر در شبکه حمل‌ونقل و مسیرهای مواصلاتی به استان در این بازه زمانی است.