آمادگی آذربایجان شرقی برای اسکان اضطراری ۲۰ هزار آسیب دیده از جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حمزهزاده روز یکشنبه در جریان بازدید از هتلها و تأسیسات اقامتی شهر تبریز، نحوه پذیرش و اسکان، رعایت ضوابط بهداشتی و ایمنی، انطباق خدمات با استانداردهای ابلاغی و میزان آمادگی واحدهای اقامتی برای ارائه خدمت در شرایط ویژه بررسی کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی در جریان این بازدید با اشاره به آمار اشغال مراکز اقامتی استان بیان کرد: از ۲۵ اسفندماه تا روز هشتم فروردین ماه، میانگین اشغال هتلهای آذربایجانشرقی حدود ۲۰ درصد ثبت شده است.
وی با اشاره به همزمانی ایام نوروز با شرایط جنگی کشور افزود: با وجود کاهش نسبی سفرها، حفظ آمادگی هتلها و سایر مراکز اقامتی یک ضرورت است و در حال حاضر، زیرساختهای اقامتی استان ظرفیت اسکان اضطراری حدود ۲۰ هزار نفر از افراد آسیبدیده یا جابهجا شده در شرایط بحرانی را داراست.
وی با استناد به دادههای ورود سیمکارتها به استان اعلام کرد: بر اساس آمار، آذربایجانشرقی از منظر تعداد ورود سیمکارتها در ایام نوروز در رتبه چهارم کشور قرار دارد که نشان میدهد جریان سفر به استان، با وجود شرایط جنگی، بهطور کامل متوقف نشده و مدیریت هوشمندانه ظرفیتهای اقامتی برای پاسخگویی به هر ۲ بخش سفر و اسکان اضطراری در دستورکار قرار داد.
