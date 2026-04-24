به گزارش خبرنگار مهر، ظهر جمعه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در نتیجه حملات دشمن صهیونی آمریکایی به استان، به دو اثر تاریخی آسیب‌هایی وارد شده که شامل گنبد کبود مراغه و موزه سنجش بود و شکر خدا مرمت این دو مجموعه نیز شروع شده است.

حمزه‌زاده با اشاره به اینکه دشمن آمریکایی-صهیونی وقتی در میدان نبرد نتوانست پیروز شود، با حمله به زیرساخت‌ها و اماکن تاریخی و فرهنگی شکستی دوباره را متحمل شد.

وی گفت: در پی این حملات در سطح کشور ۱۴۹ اثر تخریب شده و در استان آذربایجان‌شرقی نیز ۲ اثر ملی موزه سنجش و گنبد کبود مراغه دچار آسیب ناشی از انفجارات دشمن شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان‌شرقی با اشاره به اینکه تمهیدات ویژه‌ای قبل از جنگ و حین جنگ تحمیلی برای پایش و نگهداری آثار تاریخی و ملی شده بود، افزود: اموال تاریخی و فرهنگی به انبارهای امن منتقل شده بودند و خوشبختانه آسیبی به آثار تاریخی و فرهنگی وارد نشده است.

حمزه‌زاده گفت: آثار کشف شده تاریخی در استان بالغ بر ۱۲ هزار سال قدمت دارند و دشمن که خود تاریخی ندارد، هرگز نمی‌تواند با حمله به آثار تاریخی، تاریخ هزاران ساله این مرزو بوم را از بین ببرد.