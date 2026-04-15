به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حمزهزاده روز چهارشنبه با ارائه گزارشی جامع از پایش میدانی و ارزیابیهای فنی صورتگرفته در سطح آثار تاریخی استان، اظهار کرد: در پی وقوع حملات هوایی دشمن آمریکایی-صهیونی در جریان جنگ تحمیلی سوم و بهمنظور اطمینان از پایداری سازهای و سلامت عناصر تزئینی بناهای شاخص، بلافاصله گروههای تخصصی مرمت، آسیبشناسی و پایش به محل آثار اعزام شدند.
وی با اشاره به نتایج اولیه این ارزیابیها افزود: بررسیهای دقیق کارشناسی نشان میدهد دو اثر تاریخی ثبتملی در معرض آسیبهایی محدود اما دارای اهمیت مرمتی قرار گرفتهاند که مستلزم مداخله علمی و فوری است.
مدیرکل میراثفرهنگی آذربایجانشرقی در تشریح نخستین مورد آسیبدیده تصریح کرد: «گنبد کبود مراغه» بهعنوان یکی از شاخصترین نمونههای معماری دوره سلجوقی با تزئینات کمنظیر کاشیکاری، در اثر موج انفجار ناشی از حملات، با آسیب درجه ۴ در بخشهایی از بدنه تزئینی مواجه شده است. هرچند گستره آسیب محدود ارزیابی میشود، اما بهدلیل ظرافتهای هنری و ارزش اصیل این تزئینات، مرمت آن نیازمند دقت حداکثری، بهرهگیری از روشهای نوین حفاظت و مداخله فوری است.
حمزهزاده در ادامه به دومین اثر آسیبدیده اشاره کرد و گفت: «موزه سنجش» مستقر در خانه تاریخی سلماسی متعلق به دوره قاجار نیز در اثر همین موج انفجار، دچار آسیب درجه ۳ در بخشی از پنجرههای ارسی شده است؛ عناصری که نهتنها واجد ارزش زیباییشناختی هستند، بلکه بخشی از هویت معماری قاجاری بنا را شکل میدهند و از اینرو، مرمت آنها دارای اولویت تخصصی است.
وی با تاکید بر رویکرد راهبردی صیانت از میراث ملموس در شرایط بحران خاطرنشان کرد: در چنین وضعیتهایی، اگرچه تأمین امنیت و سلامت شهروندان در صدر اولویتهای حاکمیتی قرار دارد، اما حفاظت از آثار تاریخی بهمثابه حافظه فرهنگی و اسناد زنده تمدنی، با حساسیت مضاعف و در چارچوب استانداردهای بینالمللی دنبال میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی در پایان با اشاره به روند اقدامات پیشرو تصریح کرد: طرحهای احیا و مرمت این آثار در مرحله نهاییسازی قرار دارد و تیمهای تخصصی در حال تکمیل مطالعات فنی، انجام نمونهبرداریهای دقیق و تدوین پروتکلهای اجرایی مبتنی بر اصول اصالتبخشی هستند. با توجه به کنترلشده بودن دامنه آسیبها، پیشبینی میشود عملیات مرمتی در بازه زمانی کوتاه و با رعایت کامل ملاحظات علمی و حفاظتی به اجرا درآید.
نظر شما