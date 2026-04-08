۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۲۴

شهریاری: کادر سلامت در جنگ رمضان تمام قد پای مردم و ایران ایستادند

شهریاری: کادر سلامت در جنگ رمضان تمام قد پای مردم و ایران ایستادند

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با قدردانی از تلاش‌های کادر سلامت کشور در طول جنگ رمضان، گفت: جامعه پزشکی و سلامت کشور در شرایط سخت نیز محل خدمت خود را ترک نکردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، حسینعلی شهریاری با اشاره به تلاش ‌های کادر بهداشت و درمان کشور در جنگ تحمیلی سوم اظهار داشت: از همکاران حوزه سلامت از جمله پزشکان، پرستاران، نیروهای اورژانس، کادر بیمارستانی، نیروهای بهداشتی و همه عزیزانی که در تمام ایام، به ‌ویژه در جریان جنگ نابرابر رمضان، پای کار بودند و لحظه ‌ای محل خدمت را ترک نکردند، صمیمانه قدردانی کنم.

وی افزود: این عزیزان در شرایط دشوار در کنار مجروحان حضور داشتند و خدمات ‌رسانی کردند که به همه آنان خداقوت و خسته نباشید عرض می‌ کنم.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر پیگیری مطالبات جامعه سلامت، گفت: مجلس شورای اسلامی پیگیر مطالبات کادر بهداشت و درمان است و در این مسیر جلسات متعددی با مسئولان نظام سلامت برگزار شد. اخیرا نیز جلسه ‌ای با وزیر بهداشت داشتیم و موضوعات مرتبط با مطالبات این عزیزان مورد بررسی قرار گرفت.

شهریاری با اشاره به وضعیت پرداخت مطالبات کادر سلامت، خاطرنشان کرد: با تجربه‌ای که پس از حدود ۴۰ سال فعالیت در حوزه بهداشت و درمان دارم، باید بگویم ۱۴۰۴ از معدود سال ‌هایی بود که بخش قابل توجهی از مطالبات همکاران ما به موقع پرداخت شد و این موضوع اتفاق مثبتی در نظام سلامت کشور محسوب می ‌شود.

وی ادامه داد: وزیر بهداشت نیز مشوق ‌های جدیدی برای کارکنان حوزه سلامت پیش‌ بینی کرده است البته بدون تردید ارزش خدمات و فداکاری ‌های کادر سلامت با هیچ بهای مادی قابل جبران نیست اما تلاش می ‌شود تا حدی از زحمات این عزیزان جبران شود.

محدثه رمضانعلی

