به گزارش خبرنگار مهر آخوند نیاز قلیچ حنفی عصر چهارشنبه در مراسم اربعین قائد امت شهید امام خامنه‌ای(ره)و بیعت با رهبر معظم انقلاب آیت الله سیدمجتبی خامنه‌ای با اشاره به آیات قرآن کریم اظهار کرد: وعده الهی درباره یاری بندگان مؤمن، وعده‌ای قطعی است و همان‌گونه که در قرآن آمده، لشکر اسلام در نهایت پیروز خواهد بود.

وی با بیان اینکه پیروزی حقیقی از آن اسلام و قرآن است، افزود: تحلیلگران غربی نیز به این واقعیت اذعان کرده‌اند که ملتی که فرهنگ ایثار و شهادت در آن نهادینه شده، قابل شکست نیست؛ چراکه چنین مردمی مرگ در راه حق را سعادت می‌دانند.

این مدرس حوزه علمیه با اشاره به نمونه‌هایی از تاریخ اسلام اظهارکرد: در طول تاریخ، فرماندهان مسلمان همواره بر روحیه ایثار و شهادت تأکید داشته‌اند و همین روحیه، عامل اصلی پایداری و پیروزی آنان در برابر دشمنان بوده است.

حنفی ادامه داد: اگرچه ایران اسلامی در جریان حملات دشمنان متحمل خساراتی شده و شخصیت‌های بزرگی را از دست داده است، اما تجربه تاریخی نشان می‌دهد که شهادت رهبران و فرماندهان نه‌تنها موجب تضعیف جامعه اسلامی نمی‌شود، بلکه پویایی و استقامت آن را افزایش می‌دهد.

وی با اشاره به اهداف دشمنان در ایجاد تفرقه و بی‌ثباتی در کشور گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی تصور می‌کردند با فشارها و اقدامات خود می‌توانند در مدت کوتاهی به اهدافی همچون تجزیه ایران یا تغییر نظام دست یابند، اما حضور آگاهانه و متحد مردم در کنار نیروهای مسلح، این محاسبات را با شکست مواجه کرد.

این عالم اهل سنت با تأکید بر نقش وحدت ملی افزود: مردم ایران با وجود دیدگاه‌های مختلف، در بزنگاه‌های حساس با تکیه بر حب وطن و باورهای دینی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و از کشور و نظام خود دفاع می‌کنند.

حنفی با اشاره به اهمیت توان دفاعی کشور اظهار کرد: اقتدار نیروهای مسلح و ایستادگی ملت، نشان‌دهنده قدرت ایمان و انسجام ملی است و همین عامل موجب عقب‌نشینی دشمنان از اهداف خود شده است.

وی همچنین با تأکید بر جایگاه راهبردی منطقه گفت: موقعیت‌هایی مانند تنگه هرمز و خلیج فارس، اهمیت ویژه‌ای در معادلات منطقه‌ای دارند و مدیریت مقتدرانه آن‌ها، بخشی از توان راهبردی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود.

این مدرس حوزه علمیه در ادامه با بیان اینکه پیروزی‌های به‌دست‌آمده محدود به ایران نیست، خاطرنشان کرد: این موفقیت‌ها در واقع نمادی از اقتدار جهان اسلام و تحقق وعده‌های الهی است که با رهبری، وحدت و ایمان مردم محقق شده است.

حنفی با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام و تبعیت از رهبری گفت: حمایت از نظام اسلامی و ایستادگی در برابر دشمنان، وظیفه‌ای دینی و ملی است و این مسیر با وحدت و آگاهی ملت ادامه خواهد یافت.