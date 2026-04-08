علی مسیبزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با افتتاح خیابان ۴۵ متری سردار سلیمانی گامی مهمی در جهت توسعه زیرساختهای شهری و تسهیل تردد شهروندان برداشته خواهد شد.
وی افزود: این خیابان که به نام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی نامگذاری شده است و پس از ماهها عملیات اجرایی و بهسازی، امروز با حضور مسئولان محلی و استانی به بهرهبرداری رسید.
شهردار مشگینشهر گفت: افتتاح این محور ارتباطی نه تنها بار ترافیکی معابر مرکزی شهر را کاهش میدهد، بلکه دسترسی به مناطق مسکونی و تجاری شرق شهر را نیز بهبود میبخشد.
وی افزود: این خیابان به عنوان یکی از پروژههای شاخص عمرانی سال جاری مشگینشهر، تأثیر مثبتی بر روانسازی ترافیک و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان این منطقه می باشد.
