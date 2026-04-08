۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۰۶

مسکو: تضمین عدم تکرار تجاوز به ایران ضروری است

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه تصریح کرد: تضمین عدم تکرار تجاوز به ایران ضروری است.

به گزارش خبرگزاری مهر از خبرگزاری نووستی، ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه امروز چهارشنبه اعلام کرد: مسئله کشتیرانی در تنگه هرمز بدون در نظر گرفتن نظر تهران و پایان دادن به تجاوزات آمریکا و (رژیم) اسرائیل قابل حل نیست.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه ادامه داد: مسکو فعالانه به برقراری هر چه سریع تر صلح در منطقه خلیج فارس کمک خواهد کرد. مسکو از آزادی تردد دریایی در تنگه هرمز و سراسر اقیانوس‌های جهان حمایت می‌کند.

ماریا زاخارووا سپس افزود: از اعلام آتش‌ بس میان ایران و آمریکا استقبال می‌کنیم. مسکو از همان روزهای نخستین خواهان حل و فصل (موضوعات به صورت) دیپلماتیک بوده است. روسیه همواره برای حل و فصل مناقشه در خاورمیانه (غرب آسیا)، از جمله در چارچوب سازمان ملل تلاش کرده است.

وی اضافه کرد: قطعنامه بحرین در مورد تنگه هرمز در صورت تصویب می‌توانست سابقه خطرناکی در حقوق بین‌الملل ایجاد کند. دستیابی به حل و فصل نهایی درگیری در خاورمیانه (غرب آسیا) بر اساس احترام به حقوق همه کشورهای منطقه، مستلزم مذاکرات جدی است. تضمین عدم تکرار بحران‌های نظامی مشابه آنچه در خاورمیانه (غرب آسیا) رخ داد، ضروری است. صلح و امنیت بلندمدت در خاورمیانه (غرب آسیا)، باید تضمین شود.

کد مطلب 6795646

    • بهرامی،قم IR ۲۱:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      عدم تکرار از هر حاشیه نشینی،وآمریکا و صهیونیست
    • آرمان IR ۰۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      مسکوسامانه های s300وs400 رادراختیارایران قراردهدوبیش ازاین محافظه کاری نکند
    • IR ۰۸:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      بهترین و عاقلانه ترین کار اتحاد دفاعی امنیتی و ایجاد نظم نوین جهانی بین ایران بزرگ و چین و روسیه هست . تجربه نشان داده غرب هیچوقت قابل اعتماد نیست و روح وحشی گری و خونخواری اش از بین نرفته

