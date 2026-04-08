مسکو: تضمین عدم تکرار تجاوز به ایران ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر از خبرگزاری نووستی، ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه امروز چهارشنبه اعلام کرد: مسئله کشتیرانی در تنگه هرمز بدون در نظر گرفتن نظر تهران و پایان دادن به تجاوزات آمریکا و (رژیم) اسرائیل قابل حل نیست.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه ادامه داد: مسکو فعالانه به برقراری هر چه سریع تر صلح در منطقه خلیج فارس کمک خواهد کرد. مسکو از آزادی تردد دریایی در تنگه هرمز و سراسر اقیانوس‌های جهان حمایت می‌کند.

ماریا زاخارووا سپس افزود: از اعلام آتش‌ بس میان ایران و آمریکا استقبال می‌کنیم. مسکو از همان روزهای نخستین خواهان حل و فصل (موضوعات به صورت) دیپلماتیک بوده است. روسیه همواره برای حل و فصل مناقشه در خاورمیانه (غرب آسیا)، از جمله در چارچوب سازمان ملل تلاش کرده است.

وی اضافه کرد: قطعنامه بحرین در مورد تنگه هرمز در صورت تصویب می‌توانست سابقه خطرناکی در حقوق بین‌الملل ایجاد کند. دستیابی به حل و فصل نهایی درگیری در خاورمیانه (غرب آسیا) بر اساس احترام به حقوق همه کشورهای منطقه، مستلزم مذاکرات جدی است. تضمین عدم تکرار بحران‌های نظامی مشابه آنچه در خاورمیانه (غرب آسیا) رخ داد، ضروری است. صلح و امنیت بلندمدت در خاورمیانه (غرب آسیا)، باید تضمین شود.