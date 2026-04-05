۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۵۰

واکنش تند نماینده مجلس انگلستان به پست ترامپ

نماینده مجلس انگلستان، پست ترامپ درباره حمله به زیرساختهای ایران را جنون آمیز توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «پت ویشارت» رهبر حزب ملی اسکاتلند و نماینده مجلس عوام انگلستان در واکنش به پست ترامپ درباره حمله به زیرساخت‌ها نوشت: این کار کاملاً جنون‌آمیز است. بریتانیا اکنون باید به متحدان اروپایی خود بپیوندد و هیچ ارتباطی با دیوانگی ترامپ نداشته باشد.

رئیس جمهور تروریست آمریکا در پی شکستهای متعدد در جنگ علیه ایران، بار دیگر تهدید کرد که در صورت عدم بازگشایی تنگه هرمز، زیرساختهای ایران را هدف قرار می دهد.

این چندمین بار است که ترامپ برای حمله به زیرساختهای ایران ضرب الاجل تعیین کرده و هر بار با پاسخی دندان شکن تر از سوی رزمندگان ایرانی مواجه شده است.

