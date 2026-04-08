به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شهباز شریف نخست‌ وزیر پاکستان امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد: هیئت‌ های ایرانی و آمریکایی روز جمعه وارد پاکستان می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نخست‌ وزیر پاکستان در این باره گفت: آتش‌ بس بین واشنگتن و تهران اولین گام به سوی صلحی گسترده‌ تر است. امیدواریم مذاکرات روز جمعه به تبدیل آتش‌ بس شکننده به یک آتش‌ بس دائمی کمک کند.

شهباز شریف ادامه داد: نقض آتش‌بس روح فرآیند صلح را تضعیف می‌کند. از همه طرف‌ ها می‌ خواهم خویشتن‌ داری کرده و آتش‌ بس را رعایت کنند تا دیپلماسی بتواند نقش هدایت‌ کننده‌ ای به سوی راه‌ حل مسالمت‌ آمیز مناقشه ایفا کند.

این در حالیست که تجاوز اخیر و نیز تجاوز ژوئن سال گذشته آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران که با تمامی معیارهای بین المللی در تضاد آشکار هستند، در میانه رایزنی های غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن رخ داد.

از سوی دیگر، درخواست شهباز شریف نخست‌ وزیر پاکستان برای احترام همه طرف ها به آتش بس در حالی رسانه ای شده است که رژیم صهیونیستی از صبح امروز لبنان که بخشی از آتش بس تهران- واشنگتن بود را هدف قرار داد و تعداد زیادی از مردم این کشور را شهید کرد.