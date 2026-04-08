به گزارش خبرگزاری مهر، اوآنا تویو وزیر امور خارجه رومانی امروز چهارشنبه از برقراری آتش بس میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا استقبال کرد.

وزیر امور خارجه رومانی در این باره در ایکس نوشت: رومانی از این توافق استقبال کرده و تلاش‌ های میانجی‌ های منطقه‌ ای، به‌ ویژه پاکستان در همکاری با مصر و ترکیه را مورد تقدیر قرار می‌ دهد.

وی در ادامه تأکید کرد که کشورش در چارچوب همکاری ها با شرکای بین‌ المللی خود به تلاش برای تقویت ثبات و امنیت منطقه ای ادامه خواهد داد.

اوآنا تویو از همه طرف‌ های درگیر خواست به این آتش‌ بس احترام بگذارند.

ابراز امیدواری رومانی پیرامون احترام همه طرف ها به آتش بس در حالی رسانه ای شده است که رژیم صهیونیستی از صبح امروز لبنان که بخشی از آتش بس تهران- واشنگتن بود را هدف قرار داد و تعداد زیادی از مردم این کشور را شهید کرد.

از سوی دیگر، نیکوشور دان رئیس جمهور رومانی نیز با استقبال از آتش‌بس میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا، از تلاش‌ های پاکستان و دیگر میانجی‌ گران منطقه‌ ای در دستیابی به این توافق قدردانی کرد.