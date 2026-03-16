دستگیری ۲ مزدور شبکه معاند در اسدآباد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیدکاویار ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری دو نفر از عناصر وابسته به محور آمریکایی صهیونیستی خبر داد و اظهار کرد: این دو نفر قصد تهیه و ارسال فیلم برای شبکه معاند و ایجاد آشوب و اغتشاش در سطح شهرستان اسدآباد داشتند.

وی با بیان اینکه با هوشیاری و اقدام به‌موقع سربازان گمنام امام زمان(عج) و سازمان اطلاعات سپاه اسدآباد، این افراد به همراه تجهیزات مربوطه شناسایی و دستگیر شدند، ادامه داد: این دو نفر پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی، با صدور قرار مناسب از سوی مقام قضایی به زندان معرفی شدند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اسدآباد با اشاره به شرایط حساس کشور و تأکید بر هوشیاری دستگاه‌های امنیتی و قضایی افزود: دستگاه قضایی در فضای جنگ ترکیبی دشمن با هر فرد یا گروهی که با نشر مطالب کذب، ادعاهای دروغین یا اقدامات تحریک‌آمیز موجب ایجاد رعب و نگرانی در جامعه شود، با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

وی همچنین با هشدار به اخلالگران نظم عمومی در آستانه چهارشنبه‌سوری تاکید کرد: «ر شرایط فعلی، هرگونه اقدام یا رفتار تحریک‌آمیز که موجب اخلال در نظم عمومی شود، با واکنش قضایی روبه‌رو خواهد شد و متهمان دستگیرشده نیز تا پایان تعطیلات نوروز بازداشت خواهند بود.

کاویار در پایان بر ادامه رصد و برخورد قاطع با هرگونه اقدام علیه امنیت و آرامش اجتماعی تأکید کرد و گفت: حفظ امنیت و آرامش شهروندان در اولویت جدی دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی قرار دارد.