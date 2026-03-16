۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۲۵

دستگیری ۲ مزدور شبکه معاند در اسدآباد

همدان- دادستان عمومی و انقلاب اسدآباد از دستگیری دو نفر از عناصر وابسته به محور آمریکایی صهیونیستی که قصد تهیه و ارسال فیلم برای شبکه معاند داشتند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیدکاویار ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری دو نفر از عناصر وابسته به محور آمریکایی صهیونیستی خبر داد و اظهار کرد: این دو نفر قصد تهیه و ارسال فیلم برای شبکه معاند و ایجاد آشوب و اغتشاش در سطح شهرستان اسدآباد داشتند.

وی با بیان اینکه با هوشیاری و اقدام به‌موقع سربازان گمنام امام زمان(عج) و سازمان اطلاعات سپاه اسدآباد، این افراد به همراه تجهیزات مربوطه شناسایی و دستگیر شدند، ادامه داد: این دو نفر پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی، با صدور قرار مناسب از سوی مقام قضایی به زندان معرفی شدند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اسدآباد با اشاره به شرایط حساس کشور و تأکید بر هوشیاری دستگاه‌های امنیتی و قضایی افزود: دستگاه قضایی در فضای جنگ ترکیبی دشمن با هر فرد یا گروهی که با نشر مطالب کذب، ادعاهای دروغین یا اقدامات تحریک‌آمیز موجب ایجاد رعب و نگرانی در جامعه شود، با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

وی همچنین با هشدار به اخلالگران نظم عمومی در آستانه چهارشنبه‌سوری تاکید کرد: «ر شرایط فعلی، هرگونه اقدام یا رفتار تحریک‌آمیز که موجب اخلال در نظم عمومی شود، با واکنش قضایی روبه‌رو خواهد شد و متهمان دستگیرشده نیز تا پایان تعطیلات نوروز بازداشت خواهند بود.

کاویار در پایان بر ادامه رصد و برخورد قاطع با هرگونه اقدام علیه امنیت و آرامش اجتماعی تأکید کرد و گفت: حفظ امنیت و آرامش شهروندان در اولویت جدی دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی قرار دارد.

