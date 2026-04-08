حسینی: دشمن ناچار به پذیرش شروط ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید مصطفی حسینی در بیانیه‌ای با اشاره به مقاومت ۴۰ روزه ملت ایران، گفت: دشمنی که با هدف تغییر نظام اسلامی و تجزیه ایران به میدان آمده بود، امروز ناچار شده است شروط جمهوری اسلامی را مبنای گفت‌وگو قرار دهد که این «فتح مبین» برای ملت ایران است.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان با تأکید بر تحقق وعده الهی در استقامت ملت ایران اظهار داشت: آنچه در روزهای اخیر رخ داد، جلوه‌ای روشن از وعده الهی بود. ملت ایران خسارت‌ها و داغ‌هایی را متحمل شد، اما نتیجه این مقاومت، تثبیت اقتدار جمهوری اسلامی و تحمیل اراده ملت بر دشمنان بود.

وی با اشاره به شکست اهداف دشمنان اسلام و ایران یعنی آمریکای متجاوز و رژیم صهیونیستی، افزود: دشمن امروز ناچار به پذیرش شروط ایران برای آغاز مذاکرات شده و این ایستادگی، به فضل الهی «فتحی مبین» برای ملت ایران بوده است.

امام جمعه زنجان با یادآوری اصل تعیین‌کنندگی ولی فقیه در زمان جنگ و صلح، تصریح کرد: تصمیم شورای عالی امنیت ملی برای پذیرش توقف موقت جنگ در چارچوب تدبیر رهبری و مصالح عالی کشور اتخاذ شده است. اختلاف‌افکنی و ایجاد دوقطبی در چنین شرایطی نه تنها کمکی نمی‌کند، بلکه حرام و خواست دشمن است.

حسینی با بیان اینکه آتش‌بس پایان جنگ نیست، خاطرنشان کرد: دشمن شکست‌خورده تلاش می‌کند آنچه را در میدان جنگ به دست نیاورده، در میدان مذاکره به دست آورد، اما ملت ایران از حقوق خود کوتاه نخواهد آمد. طرح روی میز، طرح جمهوری اسلامی ایران است و مصلحت‌اندیشی از موضع ضعف در منطق انقلاب اسلامی جایی ندارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به جنگ رسانه‌ای دشمن هشدار داد و گفت: تهدیدهای اخیر آمریکا و سپس پذیرش شروط ایران، یک عملیات روانی برای ایجاد تردید و خودتضعیفی است. باید مراقب باشیم با رفتارهای نسنجیده، پیروزی‌های بزرگ این ملت را کوچک جلوه ندهیم.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان تأکید کرد: دست فرزندان این ملت در نیروهای مسلح همچنان بر ماشه است و این فرصت باید برای تقویت بیشتر قدرت نظامی، فرهنگی و اجتماعی کشور به کار رود. امروز زمان سستی و تردید نیست و باید با حفظ وحدت، مسیر عزت و اقتدار را ادامه دهیم.