به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن ملک‌محمدی یکشنبه شب در جمع اجتماع پرشور مردم آمل با تأکید بر بی‌اعتمادی به آمریکا، گفت: ورود ایران به عرصه مذاکره با هدف اثبات درایت و صداقت صورت گرفت و هرگونه تصمیم در حوزه جنگ یا مذاکره، در چارچوب اذن ولی‌فقیه انجام می‌شود.

وی حضور گسترده مردم در صحنه را نشانه‌ای از بصیرت، وحدت و پایبندی به ارزش‌های انقلاب اسلامی دانست.

وی با بیان اینکه این حضور مردمی موجب خنثی شدن توطئه‌های دشمنان می‌شود، افزود: انسجام ملی و ولایت‌پذیری، از مهم‌ترین عوامل تداوم و پایداری انقلاب اسلامی به شمار می‌رود.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با اشاره به رویکرد جمهوری اسلامی ایران در قبال مذاکرات، تصریح کرد: بر اساس مبانی نظام، هرگونه اقدام در عرصه جنگ یا مذاکره، منوط به اذن ولی‌فقیه است و این اصل، چارچوب تصمیم‌گیری‌های کلان کشور را مشخص می‌کند.

ملک‌محمدی با تأکید بر بدبینی ایران نسبت به آمریکا، اظهار کرد: با وجود سابقه نامطلوب در مذاکرات، ایران برای نشان دادن حسن نیت، عقلانیت و پایبندی به منطق، وارد گفت‌وگو شده است.

وی ادامه داد: آغاز مذاکرات با وساطت پاکستان و پس از پذیرش کلیات شروط پیشنهادی ایران از سوی طرف مقابل صورت گرفت و هدف از آن، ارائه تصویری واقعی از انسجام و خردورزی ملت ایران به افکار عمومی جهان بوده است.

مشاور نماینده مقام معظم رهبری در شورای تبلیغات اسلامی همچنین هدایت تیم مذاکره‌کننده در اسلام‌آباد را بر عهده محمدباقر قالیباف دانست و گفت: انتظار می‌رفت طرف مقابل با پذیرش کامل شروط ایران، زمینه کاهش تنش‌ها را فراهم کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ملت ایران همواره در عرصه‌های مختلف، پیروز میدان بوده و با تکیه بر وحدت و رهبری، مسیر پیشرفت و عزت خود را ادامه خواهد داد.