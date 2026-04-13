۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۵:۳۰

نقش مهم ولایت در تصمیم‌گیری‌های کلان؛ حضور مردمی نماد انسجام ملی است

آمل – مشاور نماینده مقام معظم رهبری در شورای تبلیغات اسلامی با تأکید بر بی‌اعتمادی به آمریکا، نقش ولایت را در تصمیم‌گیری های کلان مهم برشمرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن ملک‌محمدی یکشنبه شب در جمع اجتماع پرشور مردم آمل با تأکید بر بی‌اعتمادی به آمریکا، گفت: ورود ایران به عرصه مذاکره با هدف اثبات درایت و صداقت صورت گرفت و هرگونه تصمیم در حوزه جنگ یا مذاکره، در چارچوب اذن ولی‌فقیه انجام می‌شود.

وی حضور گسترده مردم در صحنه را نشانه‌ای از بصیرت، وحدت و پایبندی به ارزش‌های انقلاب اسلامی دانست.

وی با بیان اینکه این حضور مردمی موجب خنثی شدن توطئه‌های دشمنان می‌شود، افزود: انسجام ملی و ولایت‌پذیری، از مهم‌ترین عوامل تداوم و پایداری انقلاب اسلامی به شمار می‌رود.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با اشاره به رویکرد جمهوری اسلامی ایران در قبال مذاکرات، تصریح کرد: بر اساس مبانی نظام، هرگونه اقدام در عرصه جنگ یا مذاکره، منوط به اذن ولی‌فقیه است و این اصل، چارچوب تصمیم‌گیری‌های کلان کشور را مشخص می‌کند.

ملک‌محمدی با تأکید بر بدبینی ایران نسبت به آمریکا، اظهار کرد: با وجود سابقه نامطلوب در مذاکرات، ایران برای نشان دادن حسن نیت، عقلانیت و پایبندی به منطق، وارد گفت‌وگو شده است.

وی ادامه داد: آغاز مذاکرات با وساطت پاکستان و پس از پذیرش کلیات شروط پیشنهادی ایران از سوی طرف مقابل صورت گرفت و هدف از آن، ارائه تصویری واقعی از انسجام و خردورزی ملت ایران به افکار عمومی جهان بوده است.

مشاور نماینده مقام معظم رهبری در شورای تبلیغات اسلامی همچنین هدایت تیم مذاکره‌کننده در اسلام‌آباد را بر عهده محمدباقر قالیباف دانست و گفت: انتظار می‌رفت طرف مقابل با پذیرش کامل شروط ایران، زمینه کاهش تنش‌ها را فراهم کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ملت ایران همواره در عرصه‌های مختلف، پیروز میدان بوده و با تکیه بر وحدت و رهبری، مسیر پیشرفت و عزت خود را ادامه خواهد داد.

کد مطلب 6799553

