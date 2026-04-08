به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه تماشا، نوروز ۱۴۰۵ شبکه تماشا با پخش مجموعه‌ای متنوع از سریال‌های خارجی و داخلی، میزبان مخاطبان علاقه‌مند به ژانرهای مختلف بود.

این سریال‌ها از درام‌های تاریخی و معمایی گرفته تا اکشن و هیجان‌انگیز را شامل می‌شدند و هر کدام به نوعی توانستند نظر بینندگان را جلب کنند.

سریال «بهشت در آتش» محصول کشور چین و در ژانر اکشن و علمی تخیلی ساخته شده است. تاکنون ۱۹ قسمت از سریال پخش شده و ۵۴۲ هزار بازدید را در تلوبیون به خود اختصاص داده است.

سریال «آندور» در ژانر اکشن، ماجراجویی توانست ۶۱ هزار بازدید در تلوبیون را به خود اختصاص بدهد.

همچنین سریال «خانه پوشالی» توانست ۴۴ هزار بازدید در تلوبیون را به خود اختصاص بدهد.