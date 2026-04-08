به گزارش خبرنگار مهر، علی خلیلی درباره اجرای مرحله دوم پویش «یک ایران» اظهار داشت: با حمایت معاونت فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و معاونت امور جوانان با فدراسیون ورزش‌های همگانی در راستای اجرای مرحله دوم پویش ملی «یک ایران» به عنوان بازوی اجرایی و عملیاتی طرح ملی «سپاس» قرار است ۱۹۸۰ ایستگاه ورزش روزانه و عصرگاهی در پارک‌ها و بوستان‌های سراسر کشور راه‌اندازی شود.

خلیلی خاطرنشان کرد: در اوج چالش‌ها و ایام پرتلاطم جنگ فدراسیون ورزش‌های همگانی در راستای ارتقای آگاهی عمومی در مورد اهمیت ورزش و فعالیت بدنی در شرایط بحرانی، ایجاد فضایی برای همبستگی و ارتباط بین افراد از طریق ورزش‌های گروهی، توسعه و ترویج فعالیت‌های بدنی برای بهبود سلامت بدنی و روانی میان مردم در شرایط جنگ و همچنین جمع‌آوری کمک‌های مومنانه و حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده طرحی ملی و سراسری با نام پویش یک ایران را طراحی کرده که فراتر از رقابت‌های معمول، پیام‌های عمیقی را در این روزها منتقل می‌کند.

وی افزود: در پی برگزاری موفقیت آمیز مرحله نخست پویش یک ایران، مرحله دوم این پویش عملیاتی از ۲۲ فروردین ماه به همت هیئت‌های ورزش همگانی استان‌ها و شهرستان‌های سراسر کشور و همکاری کمیته‌های ورزش روزانه با راه‌اندازی ۱۹۸۰ ایستگاه ورزش رزوانه عصرگاهی و با شعار «همه برای ایران» تا پیروزی نهایی در نبرد حق علیه باطل و شکست دشمن صهیونی - آمریکایی ادامه خواهد یافت.

علی خلیلی رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی در پی اهمیت فعالسازی و راه‌اندازی ایستگاه‌های ورزش روزانه در ایام کنونی با حضور در ایستگاه ورزش روزانه پارک تخم‌مرغی در شهرستان ارومیه و تمرین در کنار ورزشکاران از آغاز مرحله دوم پویش یک ایران خبر داد.