هشدار شدید صنعا به تل آویو؛ انگشتان ما روی ماشه است

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع عالی رتبه به المیادین گفت: انگشتان یمن همچنان روی ماشه است زیرا ما می دانیم که توافقات این جنایتکاران جوهری روی کاغذ است.

این منبع بیان کرد: یمن با لبنان و حزب الله است و لبنان و حزب الله در میدان تنها نخواهند بود.

منبع مذکور تاکید کرد: نمی توان نابودی لبنان یا هدف قرار دادن حزب الله را پذیرفت و یمن برای هر مرحله پیش رو در برابر دشمن آماده است.

این منبع بیان کرد: یمن در کنار حزب الله و در هر نبردی است که انجام دهد. یمن هر رویارویی با اسرائیل را نبرد امت می داند.

گفتنی است که ساعتی قبل رژیم صهیونیستی حملات ددمنشانه ای به لبنان انجام داد که طی آن صدها نفر شهید و زخمی شدند.