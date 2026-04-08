  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۰۷

هشدار شدید صنعا به تل آویو؛ انگشتان ما روی ماشه است

یک منبع عالی ‌رتبه یمنی با اشاره به اینکه توافقات با جنایتکاران جوهری روی کاغذ است، در واکنش به حمله سنگین رژیم صهیونیستی به لبنان از آمادگی برای نبرد با دشمن اسرائیلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع عالی رتبه به المیادین گفت: انگشتان یمن همچنان روی ماشه است زیرا ما می دانیم که توافقات این جنایتکاران جوهری روی کاغذ است.

این منبع بیان کرد: یمن با لبنان و حزب الله است و لبنان و حزب الله در میدان تنها نخواهند بود.

منبع مذکور تاکید کرد: نمی توان نابودی لبنان یا هدف قرار دادن حزب الله را پذیرفت و یمن برای هر مرحله پیش رو در برابر دشمن آماده است.

این منبع بیان کرد: یمن در کنار حزب الله و در هر نبردی است که انجام دهد. یمن هر رویارویی با اسرائیل را نبرد امت می داند.

گفتنی است که ساعتی قبل رژیم صهیونیستی حملات ددمنشانه ای به لبنان انجام داد که طی آن صدها نفر شهید و زخمی شدند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۸:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      درود برشما اتحاد همبستگی را حفظ کنید اسرائیل باید روی کره زمین محو شود👌

    پربازدیدها

    پربحث‌ها