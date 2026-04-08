نورمفیدی: رسالت هنرمندان، ثبت ایستادگی ملت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید کاظم نورمفیدی، عصر چهارشنبه در سوگواره ادبی شعری برای ققنوس ویژه چهلمین روز شهادت قائد امت آیت الله سید علی خامنهای با اشاره به قرائت آیات قرآن اظهار کرد: متأسفانه در ذهن برخی، قرآن صرفاً به عنوان کتابی برای مجالس ترحیم شناخته میشود، در حالی که این کتاب آسمانی، «کتاب زندگی» و راهنمای حیات انسان است.
وی با تأکید بر ضرورت بهرهگیری عملی از مفاهیم قرآن افزود: تلاوت آیات الهی باید زمینهساز فهم، تدبر و بهکارگیری آموزههای آن در زندگی فردی و اجتماعی باشد، چرا که قرآن برای هدایت انسانهای زنده نازل شده است.
نماینده ولیفقیه در گلستان با اشاره به برخی آیات مرتبط با پیروزی مؤمنان اظهار کرد: پیروزی نهایی از آنِ خداوند است و وعدههای الهی همواره محقق میشود؛ همانگونه که در تاریخ اسلام نیز در شرایطی که مسلمانان از نظر تعداد و امکانات در تنگنا بودند، نصرت الهی شامل حال آنان شد.
نورمفیدی ادامه داد: اگر جامعهای از معارف الهی فاصله بگیرد، دچار انحراف و سقوط میشود و بسیاری از فجایع انسانی که امروز در جهان رخ میدهد، نتیجه همین دوری از آموزههای الهی است.
وی قرآن را کتابی سرشار از عقلانیت، تفکر و تربیت دانست و گفت: از آغاز تا پایان این کتاب آسمانی، محور اصلی، توحید و هدایت انسان به سوی زندگی حقیقی است و باید این نگاه در جامعه نهادینه شود.
نماینده ولیفقیه در گلستان در بخش دیگری از سخنان خود به نقش هنر و ادبیات در تبیین مفاهیم دینی و اجتماعی پرداخت و افزود: شاعران و هنرمندان در طول تاریخ، متناسب با شرایط زمانه خود، نقش مهمی در انتقال مفاهیم داشتهاند؛ همانگونه که در آثار بزرگانی چون فردوسی، حافظ و مولوی، میتوان بازتاب شرایط فکری و فرهنگی دورانهای مختلف را مشاهده کرد.
نورمفیدی با بیان اینکه امروز کشور در شرایط خاص و تاریخی قرار دارد، خاطرنشان کرد: هنرمندان باید این مقطع مهم را در آثار خود منعکس کنند تا آیندگان بدانند ملت ایران در این دوران چگونه ایستادگی کرده و از ارزشهای خود دفاع کرده است.
وی با اشاره به تحولات اخیر گفت: حوادث پیشآمده موجب بیداری و انسجام بیشتر در جامعه شده و اقشار مختلف مردم، حتی فراتر از مرزبندیهای فکری، در دفاع از کشور و هویت ملی خود متحد شدهاند.
نماینده ولیفقیه در گلستان تأکید کرد: این همبستگی و حضور مردم در صحنه، از افتخارات بزرگ ملت ایران است و باید بهدرستی برای نسلهای آینده ثبت و روایت شود.
نورمفیدی با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر دشمنان گفت: یکی از اهداف جریانهای استکباری، تضعیف روحیه ملتها و القای بیهویتی به آنهاست، اما ملت ایران نشان داده که با تکیه بر ایمان، تاریخ و فرهنگ خود، در برابر این توطئهها ایستادگی میکند.
