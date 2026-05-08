تثبیت جایگاه همدان به عنوان قطب ادبیات کودک و نوجوان

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرضا جوادی در شورای اجرایی جشنواره ملی شعر «آیات» با اشاره به روند برگزاری جشنوارههای فرهنگی و ادبی در استان گفت: در یکسال اخیر توانستیم مجموعه ای از رویدادهای فرهنگی از جمله انتخاب کتاب سال و جایزه ادبی را برگزار کنیم و در حوزه شعر و ادب فارسی رویکردی فعال و غیرمنفعل داشته باشیم.
وی افزود: در تلاش هستیم با پشتوانه اساتید و صاحبنظران این حوزه اتفاقات مؤثر و ماندگارتری در عرصه فرهنگ و ادب استان رقم بخورد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با اشاره به جایگاه استان در عرصه ادبیات کودک و نوجوان گفت: امروز همدان را بهعنوان پایلوت فعالیتهای ادبی در حوزه شعر کودک و نوجوان میشناسند.
وی حضور استاد محقق را برای این رویداد مغتنم دانست و اظهار کرد: بسیاری از اتفاقات و جریانهای اثرگذار در حوزه شعر و ادبیات دینی حاصل سالها تلاش و دغدغهمندی استاد بوده است.
جوادی با بیان اینکه آثار جشنواره جمعآوری و وارد مرحله بررسی شدهاند، تأکید کرد: در فرآیند تقدیر و انتخاب برگزیدگان باید حساسیتها و دقت لازم لحاظ شود تا شأن جشنواره و جایگاه آثار حفظ شود.
