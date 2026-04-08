میرقاسم مومنی کارشناس مسائل بین الملل در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی گفت: اتش بسی که با وساطت کشور همسایه‌مان پاکستان انجام گرفته، متاسفانه شاهد نقض آن از سوی رژیم صهیونیستی طبق روال گذشته هستیم که هیچ تعهدی به تعهدنامه بین المللی ندارد.

وی ادامه داد: حمله وحشتناکی که امروز به لبنان از سوی رژیم صهیونیستی انجام شد سبب شهادت تعداد زیادی از مردم آنجا گردید؛ این وضعیت بسیار نگران کننده است.

کارشناس مسائل بین الملل بیان کرد: مجامع بین المللی و سازمان ملل و دولت آمریکا که متعهد به حفظ این اتش بس است باید پایبند باشد و در مقابل رژیم صهیونیستی بایستند.

وی گفت: حمله به مردم ایران و لبنان و نقض اتش بس باید هرچه سریعتر متوقف شود؛ اما حالا که این اتش بس نقض شده این حق برای ایران محفوظ است که به دفاع بپردازد.

مومنی با اشاره به کارشکنی هایی که از سوی رژیم صهیونیستی انجام می شود، افزود: رژیم سعی دارد توافق میان ایران و امریکا را نقض کند و ایالات متحده را در عمل انجام شده قرار دهد تا جنگ مجددا آغاز شود.