به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز چهارشنبه در مصاحبه با شبکه پی‌بی‌اس با بیان دروغی آشکار ادعا کرد: لبنان در چارچوب توافق آتش‌بس قرار نمی‌گیرد.

رئیس جمهور آمریکا سپس در ادامه با تکرار عادت دروغ گویی اش مدعی شد که ایران هم این موضوع را می‌ داند که لبنان ارتباطی با آتش بس ندارد!

این در حالیست که رژیم صهیونیستی از صبح امروز با نقض مفادی از آتش بس ۲ هفته ای میان ایران و آمریکا، مناطقی از لبنان را هدف قرار داد که بر اثر آن ده ها نفر از مردم مظلوم این کشور شهید شدند.

دروغ آشکار ترامپ زمانی برملامی شود که بیانیه شب گذشته شهباز شریف نخست‌ وزیر پاکستان را بار دیگر مرور شود.

وی شب گذشته اعلام کرده بود: با نهایت فروتنی، خرسندم اعلام کنم که جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا به همراه متحدانشان، بر سر آتش‌بسی فوری درهمه جا از جمله لبنان و سایر نقاط، توافق کرده‌اند که از همین الان لازم‌الاجراست.