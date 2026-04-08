۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۰۴

دروغ آشکار ترامپ: توافق آتش‌بس شامل لبنان نمی‌شود!

رئیس جمهور آمریکا با تکرار عادت دروغ گویی‌اش مدعی شد: توافق آتش‌بس شامل لبنان نمی‌شود!

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز چهارشنبه در مصاحبه با شبکه پی‌بی‌اس با بیان دروغی آشکار ادعا کرد: لبنان در چارچوب توافق آتش‌بس قرار نمی‌گیرد.

رئیس جمهور آمریکا سپس در ادامه با تکرار عادت دروغ گویی اش مدعی شد که ایران هم این موضوع را می‌ داند که لبنان ارتباطی با آتش بس ندارد!

این در حالیست که رژیم صهیونیستی از صبح امروز با نقض مفادی از آتش بس ۲ هفته ای میان ایران و آمریکا، مناطقی از لبنان را هدف قرار داد که بر اثر آن ده ها نفر از مردم مظلوم این کشور شهید شدند.

دروغ آشکار ترامپ زمانی برملامی شود که بیانیه شب گذشته شهباز شریف نخست‌ وزیر پاکستان را بار دیگر مرور شود.

وی شب گذشته اعلام کرده بود: با نهایت فروتنی، خرسندم اعلام کنم که جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا به همراه متحدانشان، بر سر آتش‌بسی فوری درهمه جا از جمله لبنان و سایر نقاط، توافق کرده‌اند که از همین الان لازم‌الاجراست.

    • IR ۱۹:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      زد زیر توافق ،این ترامپ دروغگوعه حقه بازه.حواستون به رهبر باشه
    • IR ۱۹:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      لبنان ربط به اتش بس داشته
    • IR ۱۹:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      اگر لبنان تنها بماند توسط اسرائیل سلاخی خواهد شد
    • IR ۱۹:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      موضوع جبهه‌ی موافقت مشمول عهدنامه نمی‌شود. اتحاد و شکل‌گیری رسمی مقاومت را تثبیت کنید. تضعیف یک بال مقاومت تضعیف کل مقاومت است
    • ناشناس IR ۲۰:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      ترامپ درحال زمان خریدن برای انتخابات کنگره و و جایگزین کردن مهمات است ودست اسرائیل را برای حمله به لبنان وکشور ما باز گذاشته است.
    • فقط خدا IR ۲۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      به این میگن نقض آتش بس. پس بزنید.
    • بی‌نام IR ۲۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      اگر اسرائیل یا امارات به ایران یا هر جای دیگر تعرض و تجاوز کنند بلافاصله پاسخ دندان شکن خواهند گرفت، اگر آمریکا اقدام به جایگزینی رادارها یا اقدام به آوردن تعداد زیادی سوخت رسان و غیره کند به منزله ی لغو آتش بس خواهد بود
    • IR ۲۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      شهباز شریف چه توجیهی داره برای حمله امروز اسرائیل به لبنان؟! رو چه حسابی برای افرادی که هیچ‌وقت به تعهداتشون پایبند نبودن ریش گرو گذاشته؟!
    • ناشناس IR ۲۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      حتی بچه ی ۴ ساله هم میفهمه این آتش بس خیانت هست و تله.
    • IR ۲۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      همه جا رو بکوبید سپاهیان اسلام هم اسرائیل رو هم لبنان و هم آمریکا رو همه رو نابود کنید مرگ بر آمریکا
    • IR ۰۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      حمله نتانیابوی شغال هار به حزب الله لبنان حمله ایران جان است و باید پاسخ قاطع و کوبنده داده شود

