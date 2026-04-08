پیام فرمانده سپاه عاشورا در قدردانی از حضور حماسی مردم وضرورت تداوم آن

به گزارش خبرنگار مهر در پیام سردار اصغر عباسقلی زاده فرمانده سپاه عاشورا آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در روزهایی که دشمن آمریکایی صهیونی جنگ ناجوانمردانه‌ای را بر ایران اسلامی عزیز تحمیل کرد، حضور حماسی و غیرتمندانه مردم در خیابان‌ها، به ویژه در تبریز و آذربایجان قهرمان، پشتیبانی بزرگی برای فرزندان شجاع ملت در نیروهای مسلح بود تا دشمن متجاوز را تنبیه کنند. چهل شبانه روز میدان داری شما حیرت جهانیان را برانگیخت. اینجانب زبان و لسانم از قدردانی قاصر است. درود بی پایان به شما مردم همیشه قهرمان.

بصیرت و فهم عالمانه مردم عزیز در کنار مجاهدت خالصانه نیروهای مسلح جان بر کف، دشمن زبون را مجبور به پذیرش شروط آتش بس ایران کرد، اینک مذاکرات دیپلماسی تداوم بخش میدان نظامی و حضور خیابانی خواهد بود.

واضح است که آتش‌بس به معنی خاتمه جنگ نیست و فرزندان شما در نیروهای مسلح به ویژه پاسداران دلیر در سپاه عاشورا با آمادگی بیش از گذشته، دست روی ماشه هستند، اما امروز وحدت ملی و هوشیاری شما مردم بزرگوار موثرترین سلاح ما در برابر دشمن است و ضمن قدردانی صمیمانه و خاضعانه از میدان‌داری شما در این ایام که به حق لیالی قدر انقلاب اسلامی بود، لازم است همچنان تا شکست نهایی رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار عرصه خیابان حفظ شود.

همانطور که قائد شهیدمان فرمودند؛ « ان شاءالله خداوند بزودی احساس پیروزی را در دلهای همه‌ مردم ایران رواج بدهد»، امروز این احساس پیروزی برای ملت بزرگ ایران بدست آمده و تا پیروزی نهایی حضور مجاهدانه مردم در خیابان نیاز است.