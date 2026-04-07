اقتدار نیروهای مسلح و حضور مردم در صحنه جهانیان را به حیرت واداشت

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پاپی زاده عصر امروز سه‌شنبه در ادامه حضور مستمر در مساجد و اجتماعات شهرستان دزفول در راستای جهاد تبیین در زمینه جنگ تحمیلی، این بار در مسجد ابوالفضل العباس (ع) جمشید آباد دزفول با بیان سابقه تاریخی درخشان ملت ایران در وطن دوستی و دفاع از میهن اظهار کرد: استکبار به سردمداری امریکا از اول انقلاب با تمام توان از سلاح تحریم تا تحمیل سه جنگ هشت ساله و ۱۲ روزه و جنگ کنونی سعی در جلوگیری از استقلال و سربلندی ملت ایران داشته است.

وی افزود: تمام این توطئه ها با رهنمودهای رهبرین انقلاب و موقعیت شناسی ملت ولایتمدار ایران خنثی شده و هربار تیر دشمن به سنگ خورده است.

عضو هیئت رئیسه و نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز توان نظامی و دفاعی کشور و حضور مردم در صحنه دفاع از وطن جهانیان را به حیرت واداشته است، تصریح کرد: این امر قدرت ملت و نیروهای نظامی ایران را بار دیگر به جهانیان نشان داده است.

پاپی زاده تاکید کرد: یقین داریم که با همراهی مردم و قدرت نابودگر نیروهای مسلح کشور، جمهوری اسلامی ایران از این برهه نیز با سرافرازی عبور خواهد کرد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت اجتماع های شبانه در سطح کشور، این اجتماعات را خنثی کننده توطئه های دشمنان و دلگرم کننده نیروهای مسلح کشور دانست و گفت: حضور پرشور مردم دزفول در این اجتماعات که از فرامین رهبر انقلاب آیت الله سیدمجتبی خامنه ای است بسیار دلگرم کننده و افتخارآمیز است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود شایعه مذاکره قالیباف با ترامپ و آمریکا را کذب و شانتاژ رسانه ای ترامپ عنوان کرد و گفت: برخی کشورهای دوست و همسایه به‌منظور کاهش تنش با ایران در ارتباط هستند و جواب ایران نیز همان موضع رسمی بوده که از طریق صداوسیما و رسانه ها منتشر شده است لذا ایران تا پیشمان کردن متجاوز دست از دفاع برنخواهد داشت.