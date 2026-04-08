۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۰۲

روایت وال استریت ژورنال از جایگاه رژیم صهیونیستی در توافق آتش‌بس

روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال با ارائه اطلاعاتی، از عدم انجام هرگونه مشورت توسط کاخ سفید با رژیم صهیونیستی در توافق آتش‌بس میان آمریکا و ایران پرده برداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه وال استریت ژورنال امروز چهارشنبه در خصوص جایگاه رژیم صهیونیستی در توافق آتش بس میان ایران و آمریکا نوشت: (رژیم) اسرائیل رسما بخشی از مذاکرات ایران نبود و لذا ناراحت بود که در مرحله نهایی این خبر را دریافت کرده است.

بر اساس اعلام این روزنامه آمریکائی، جزئیات این خبر اینگونه است:

۱- میانجیگران به وال استریت ژورنال خبر دادند که با (رژیم) اسرائیل هیچگونه رایزنی پیرامون توافق آتش بس انجام نشد.

۲- به این مقدار با (رژیم) اسرائیل مشورت شد که رئیس جمهور ترامپ، تنها مدت کمی پیش از اینکه آتش بس اعلام شود، با نتانیاهو تماس گرفت.

۳- میانجی ها گفتند که مقامات (رژیم) اسرائیل از مفاد (توافق آتش بس) از قبیل قرار گرفتن با برنامه‌ریزی لبنان در توافق، ناخرسند بودند.

۴- نتانیاهو با نقض بیانیه صادره از سوی پاکستان، صبح امروز چهارشنبه گفت که توافق شامل لبنان نمی شود.

آتش بس در وضعیت سیالی (تغییر پذیری) قرار دارد.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ساعاتی پیش در مصاحبه با شبکه پی‌بی‌اس با بیان دروغی آشکار ادعا کرد: لبنان در چارچوب توافق آتش‌بس قرار نمی‌گیرد.

این در حالیست که رژیم صهیونیستی از صبح امروز با نقض مفادی از آتش بس ۲ هفته ای میان ایران و آمریکا، مناطقی از لبنان را هدف قرار داد که بر اثر آن ده ها نفر از مردم مظلوم این کشور شهید شدند.

دروغ آشکار ترامپ زمانی برملامی شود که بیانیه شب گذشته شهباز شریف نخست‌ وزیر پاکستان را بار دیگر مرور شود.

وی شب گذشته اعلام کرده بود: با نهایت فروتنی، خرسندم اعلام کنم که جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا به همراه متحدانشان، بر سر آتش‌بسی فوری درهمه جا از جمله لبنان و سایر نقاط، توافق کرده‌اند که از همین الان لازم‌الاجراست.

    IR ۰۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      کاخهای ظلمتان روی سرتان ویران شود
    IR ۰۰:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      آمريکا اینقدر اوامر اسراییل رو اطاعت کرده که دیگه نتانیاهو تحمل شنیدن هیچ مخالفتی رو نداره و شروع میکنه به جفتک انداختن

