۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۳۸

وزیر خارجه اسپانیا: حمله اسرائیل به لبنان غیرقابل قبول است

وزیر خارجه اسپانیا اعلام کرد: حمله اسرائیل به لبنان غیرقابل قبول است و ادامه آن ممکن است به توافق آتش‌بس پایان دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، خوزه مانوئل آلبارس، وزیر امور خارجه اسپانیا گفت: جنگ در لبنان ننگی برای بشریت است و نمی‌توان در برابر شمار قربانیان، زخمی‌ها و آوارگان سکوت کرد.

وی بیان کرد: حمله اسرائیل به لبنان غیرقابل قبول است و ادامه آن ممکن است به توافق آتش‌بس پایان دهد.

وزیر خارجه اسپانیا گفت: از پاکستان در روند مذاکره حمایت می‌کنیم و موضع اسپانیا از روز نخست، حمایت از دستیابی به آتش‌بس بوده است

وی افزود: جنگ، نتیجه حمله یک‌جانبه اسرائیل و آمریکا به ایران است.

این در حالی است که وزیر خارجه اسپانیا روز چهارشنبه پس از تماس تلفنی با یوسف رجی، همتای لبنانی اش، در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: لبنان باید بخشی از توافق آتش‌بسی باشد که امروز در خاورمیانه حاصل شد. در گفتگو با همتای لبنانی خود، بر حمایت از حاکمیت لبنان، مخالفت با حملات حزب‌الله و حملات اسرائیل و همچنین حمایت از نیروهای یونیفل تأکید کردم.

    • IR ۱۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      جان کری: هیچ رئیس‌جمهوری جز ترامپ طرح نتانیاهو را نپذیرفت جان کری گفت: هیچ رئیس‌جمهوری جز ترامپ طرح نتانیاهو برای حمله به ایران را نپذیرفت.
    • IR ۱۷:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      ۱۷:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱/ و این در حالی است که متأسفانه برخی کشورهای اروپایی جنایتکار به همراه آمریکا جنایتکار هنوز هم تسلیحاتی رژیم صهیونیستی جنایتکار را تامین می کنند.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها