تداوم فعالیت راهداران در گردنه سالانه سروآباد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای کردستان عصر چهارشنبه در بازدیدی میدانی از اداره راهداری و محور گردنه ژالانه سروآباد، از نزدیک در جریان فعالیت راهداران و اقدامات انجامشده برای بازگشایی مسیرهای برفگرفته قرار گرفت.
شهرام شکری در جریان این بازدید ضمن حضور در جمع راهداران، با آنان دیدار و گفتوگو کرد و از نزدیک در جریان روند خدماترسانی و وضعیت فعالیت نیروهای راهداری در این محور کوهستانی قرار گرفت.
وی در این بازدید با اشاره به شرایط خاص کشور و اهمیت تداوم خدماترسانی در حوزه راه، بر آمادگی کامل نیروهای راهداری برای مواجهه با بحرانهای احتمالی تأکید کرد.
وی اضافه کرد: فعالیت راهداران شهرستان سروآباد در پی بارش برف طی روزهای اخیر در گردنه ژالانه همچنان تداوم دارد و راهداران علیرغم شرایط ویژه کشور در روزهای اخیر برای بازگشایی جاده و برفروبی مسیر فعالیت دارند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای کردستان در این بازدید، ضمن قدردانی از تلاشهای نیروهای عملیاتی، خدمات آنان را در شرایط سخت جوی و جغرافیایی، حیاتی و قابل تقدیر دانست و بر تداوم این اقدامات تا عادی شدن کامل شرایط تأکید کرد.
رئیس راهداری و حمل و نقل جادهای سروآباد نیز در این بازدید اظهار کرد: گردنه ژالانه سروآباد که از محورهای مهم و برفگیر استان کردستان به شمار میرود، طی روزهای اخیر شاهد بارش سنگین برف به ارتفاع بیش از ۴۰ سانتیمتر بوده و در پی آن، وقوع بهمن موجب انسداد مسیر و گرفتار شدن تعدادی از خودروها شده بود.
محمد شبرندی اعلام کرد: راهداران با تلاش شبانهروزی و انجام عملیات گسترده برفروبی، موفق به بازگشایی مسیر شدند و خودروهای گرفتار در برف را نیز رهاسازی کردند.
گفتنی است، گردنه ژالانه به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی، همواره در فصل سرما با بارشهای سنگین و خطر وقوع بهمن مواجه است و حضور مستمر نیروهای راهداری در این منطقه نقش مهمی در حفظ ایمنی تردد و امدادرسانی به مسافران دارد.
