۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۴۰

صلواتی: ایثار تانکرداران عامل تامین سوخت پایدار در دوران جنگ شد

سنندج - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با اشاره به نقش تانکرداران در دوران جنگ تحمیلی گفت: رانندگان سوخت‌رسان استان با ایثار و ازخودگذشتگی، تأمین پایدار سوخت را تضمین کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، برهان صلواتی صبح پنجشنبه در بازدید از تعاونی تانکرداران سنندج، با قدردانی از تلاش‌های رانندگان حوزه سوخت‌رسانی، اظهار کرد: تانکرداران کردستان در دوران جنگ تحمیلی با شجاعت و روحیه ایثار در کنار مردم ایستادند و نقش مهمی در تأمین نیازهای حیاتی ایفا کردند.

وی با تأکید بر جایگاه راهبردی حمل‌ونقل در توسعه همه‌جانبه، افزود: صنعت حمل‌ونقل از ارکان اساسی اقتصاد و پشتیبان فعالیت سایر بخش‌ها است و در شرایط بحرانی اهمیت آن دوچندان می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان ادامه داد: تانکرداران استان در سخت‌ترین شرایط جوی و بحرانی، از سرما و برف گرفته تا بارندگی‌های شدید، بدون وقفه به فعالیت خود ادامه دادند و اجازه ندادند مردم با کمبود سوخت مواجه شوند.

صلواتی خاطرنشان کرد: این قشر زحمتکش حتی در شرایط حساس جنگ نیز با احساس مسئولیت بالا، نقش مؤثری در تأمین پایدار سوخت و تداوم فعالیت صنایع حیاتی استان داشتند.

وی در پایان با اشاره به اهمیت حمایت از فعالان این حوزه، بر لزوم توجه بیشتر به مسائل و مطالبات تانکرداران تأکید کرد.

گفتنی است؛ در این بازدید، مدیر امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان و مدیر خانه تعاونگران استان نیز حضور داشتند.

کد مطلب 6796120

