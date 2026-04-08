۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۵۹

قالیباف: پس از ۳ نقض کلیدی چارچوب مورد توافق آتش‌بس و مذاکره بی‌معناست

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی طی بیانیه ای درباره نقض سه بند کلیدی از طرح ده‌ماده‌ای (چهارچوب توافقی) پیش از آغاز مذاکرات در ایکس نوشت: بی‌اعتمادی عمیق تاریخی ما به ایالات متحده ریشه در نقض مکرر همه انواع تعهدات از سوی این کشور دارد – الگوی تأسف‌باری که متأسفانه بار دیگر تکرار شده است.

وی افزود: همان‌طور که رئیس‌جمهور ایالات متحده به وضوح در «تروث» خود اعلام کرده، طرح ده‌ماده‌ای جمهوری اسلامی ایران «مبنای عملی برای مذاکره» و چارچوب اصلی این گفت‌وگوها است. با این حال، تا کنون ۳ بند از این طرح نقض شده است:

۱- عدم پایبندی به بند اول طرح ده‌ماده‌ای در مورد آتش‌بس در لبنان – تعهدی که نخست‌وزیر شهباز شریف نیز به صراحت به آن اشاره کرده و آن را «آتش‌بس فوری در همه جا، از جمله لبنان و سایر مناطق، با اثر فوری» اعلام نموده است؛

۲- ورود یک پهپاد متجاوز به حریم هوایی ایران که در شهر لار در استان فارس منهدم شد، که نقض آشکار بند منع هرگونه نقض بیشتر حریم هوایی ایران محسوب می‌شود؛

۳- انکار حق غنی‌سازی ایران که در بند ششم این چارچوب گنجانده شده بود.

قالیباف با بیان اینکه اکنون همان «مبنای عملی برای مذاکره» آشکارا و به وضوح، حتی پیش از آغاز مذاکرات، نقض شده است، تصریح کرد: در چنین شرایطی، آتش‌بس یا مذاکرات دوجانبه معقول به نظر نمی‌رسد.

    • IR ۲۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      پس تا تجدید قوا نکردند نابودشون کنید.
    • IR ۲۲:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      جنگ جنگ تا پیروزی سریع کشورهای عربی را با خاک یکسان کنید
    • علی IR ۲۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      ترامپ دیوانه وفاسق است ونبایدگول صلح اوراخورد،صلحی درکارنیست بلکه سواستفاده اززمان ومکان میکند
    • IR ۲۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      بزنید بکوبید واشینگتن رو!! آمریکایی های گاوچرون رو بکوبید مذاکره با دزد معنا نداره
    • IR ۲۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      این یک تله تاکتیکی برای جمع آوری داده ذهنی طرف ایرانی است...شاید برای شخص ایشونهم خطر داشته باشد ردش بزنن... حداقل دو هفته دیگر باید جنگ ادامه می یافت اون موقع آمریکا بدلیل جام جهانی و انتخاباتش واقعا تسلیم می شد....
    • IR ۲۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      درود بر آقای قالیباف . نتانیابوی هار با حمله به لبنان و حزب الله عزیزمان میخواهند عکس العمل ما را ببینند باید بلافاصله پاسخ اسراییل غاصب را بدهیم تا متوجه بشوند جمهوری اسلامی سر شروط تعیین شده با هیچکس تعارف ندارد و به دشمن اجازه گستاخی و حیله گری نخواهد داد
    • IR ۰۰:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      چند بار مذاکره هر بار مذاکره شده بلا فاصله جنگ شروع شده اینبار مذاکره بی معناست مذاکره با دوتا ادم احمق تا کشته شدن ترامپ ونتانیاهو مذاکره بی مذاکره لااقل برای خون ریخته شده مردم بی گناه ارزش گذاشته وروی حرف خود بایستید تا نابودی کامل کودک کشها
    • حسام هاشمی IR ۰۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      سلام و درود خدا به روح پاک و بهشتی تمام عزیزان ایران اسلامی و همه شهیدان راه مقاومت ، امریکا و صهیونیست غاصب بویی از انسانیت نبرده اند و جز فریب و دروغ و دوریی چیزی نداشته و ندارند و تا به اینجا همه در وسط مذاکره و هم در اتش بس نشان داده اند که شیاطینی در لباس آدمی هستند و دشمن قسم خورده ایران و اسلام هستند و اعتماد به اتش بس و حیله و مکر شأن تکرار راه گذشته است ...به امید ابادی و سربلندی ایران اسلامی عزیزتر از جان...
    • علی IR ۰۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      به نظر من در مذاکره پاکستان ، به همه دنیا اعلام کنیم که آمریکا تجاوزگر به ایران اسلامی بوده و باید به ایران غرامت بپردازد و متعهد شود که دیگر به کشور ما حمله نکرده و غنی سازی و انرژی هسته ای برای تولید برق و پزشکی حق مسلم ماست. به امید پیروزی دلاوران و رزمندگان ما و نابودی آمریکا و رژیم سفاک صهیونیستی.
    • IR ۰۵:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      من واقعا از اظهارات قالیباف در عجبم که مسائل داخلی لبنان رو مرتبط با مذاکرات ما می داند!!! خب واقعا ترامپ مجبور نیست تضمینی برای امنیت مرزهای دیگر کشورها بدهد، چه بسا همین الان پاکستان با افغانستان هم درگیر هست ولی ما فقط نظاره گر هستیم، پس بهتره مذاکرات رو به حوادث سایر کشورها گره نزنیم و مشکلات خودمون رو حل کنیم!!!
    • IR ۰۷:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      توصیه دشمن سرد کردن تنور جنگ به نفع خودش است ایران باید به حملات خود ادامه دهد وگرنه بازنده اعلام خواهد شد
    • IR ۰۷:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      خب حالا که نقض شده چرا ما نباید پاسخ جنایت شغال های هار را ندهیم ؟ بلافاصله اسرائیل منحوس و جنایتکار را موشک بزنید و همانقدر کشته بگیرید مگر نگفتی چشم در برابر چشم . حزب الله برادران ما هستند و حمله به حزب الله دقیقا حمله به ایران جان است و حمله به ایران جان نباید بی پاسخ بماند
    • IR ۰۸:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      مردم ایران از آتش بس ناراحت هستن
    • IR ۰۸:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      اگر امریکا نمی تونه جلو اسرائیل رو بگیره حداقل به ایران اجازه مقابله با اسرائیل رو بده وخودش دخالت نکنه
    • فریدون IR ۰۹:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      پس از تنگه هرمز ، اورانیوم غنی شده کارت برنده ایران در مقابل آمریکا است . همان‌طور که قدرت تنگه هرمز پس از مقاومت طولانی دیده شد قدرت اورانیوم غنی شده نیز به نمایش درخواهد در آمد
    • صفری IR ۰۹:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      ترامپ با توجه به تنفس 15 روزه زمان آتش بس و فشار بر اروپا و تهدید خروج از ناتو و تهدید مجدد گرینلند به دنبال اجماع آنها برای باز کردن تنگه هرمز است
    • Ehsan IR ۱۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      آمریکا اعلام کرده که منطقه رو ترک نمی‌کند این هم نقض چهارم

