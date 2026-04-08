به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی طی بیانیه ای درباره نقض سه بند کلیدی از طرح دهمادهای (چهارچوب توافقی) پیش از آغاز مذاکرات در ایکس نوشت: بیاعتمادی عمیق تاریخی ما به ایالات متحده ریشه در نقض مکرر همه انواع تعهدات از سوی این کشور دارد – الگوی تأسفباری که متأسفانه بار دیگر تکرار شده است.
وی افزود: همانطور که رئیسجمهور ایالات متحده به وضوح در «تروث» خود اعلام کرده، طرح دهمادهای جمهوری اسلامی ایران «مبنای عملی برای مذاکره» و چارچوب اصلی این گفتوگوها است. با این حال، تا کنون ۳ بند از این طرح نقض شده است:
۱- عدم پایبندی به بند اول طرح دهمادهای در مورد آتشبس در لبنان – تعهدی که نخستوزیر شهباز شریف نیز به صراحت به آن اشاره کرده و آن را «آتشبس فوری در همه جا، از جمله لبنان و سایر مناطق، با اثر فوری» اعلام نموده است؛
۲- ورود یک پهپاد متجاوز به حریم هوایی ایران که در شهر لار در استان فارس منهدم شد، که نقض آشکار بند منع هرگونه نقض بیشتر حریم هوایی ایران محسوب میشود؛
۳- انکار حق غنیسازی ایران که در بند ششم این چارچوب گنجانده شده بود.
قالیباف با بیان اینکه اکنون همان «مبنای عملی برای مذاکره» آشکارا و به وضوح، حتی پیش از آغاز مذاکرات، نقض شده است، تصریح کرد: در چنین شرایطی، آتشبس یا مذاکرات دوجانبه معقول به نظر نمیرسد.
